▲ 【內房危機】合景泰富20.7億人幣出售杭州及蘇州住宅項目50%權益 買家為綠城中國

擁有國資背景的綠城中國 （03900） 發公告指，斥資20.72億元（人民幣，下同）向合景泰富 （01813） 收購約50%杭州春來曉園項目及約50%蘇州明月濱河項目股份。

綠城中國先斥資11.77億元收購杭州春來曉園項目5成股權。杭州春來曉園截至今年6月底的綜合資產淨值約為23.50億元，項目去年稅後淨利潤8974.3萬元，2021年蝕7737.9萬元。

綠城中國用8.95億元收購合景泰富旗下49%蘇州市景譽房地產開發及51%蘇州市卓譽房地產開發，以取得約50%蘇州明月濱河項目。截至6月底，蘇州市景譽房地產開發及蘇州市卓譽房地產開發的資產淨值分別約為10.39億元及7.33億元。

綠城中國稱，杭州春來曉園已竣工並交付，而朗月濱河項目尚有部分物業預計於2023年末交付，綠城中國表示，收購有助合景泰富退出杭州及蘇州項目，以妥善處理相關債權債務事宜。

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記者：李哲毅