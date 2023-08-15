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【英國加息】英國7月工資增長創逾22年高　英倫銀行9月或大手加息0.5厘　英鎊靠穩，兌港元9.95算

股市 22:29 2023/08/15

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英國國家統計局（ONS）公布最新就業數據，截至6月的3個月，英國失業率意外上升至4.2%，修正後的5月數據為3.9%，基礎平均周薪按年增加7.8%增加，為2001年有紀錄以來最高。市場預期數據或令到英倫銀行9月會再次大幅加息0.5厘，機率現時已升至超過3成。

英鎊滙價靠穩，英鎊兌美元暫報1.2724，兌港元9.95算。

數據若再超預期，不排除加息0.5厘

道明證券全球宏觀策略主管James Rossiter表示，現時幾何肯定英倫銀行貨幣政策9月會至少加25個基點，認為當地CPI數據或下個月的薪資數據如果再度超預期，不應排除加息50個基點的可能性。

盛寶銀行資深固定收益策略師Althea Spiozz指，大幅加息是對債券市場將是極為糟糕的消息，因為當前債券投資者將需要計入更大幅度的債息溢價，故確實有可能加息50個基點。

市場預期，英倫銀行下一步行動很大程度上取決於周三發布的通脹數據，以及9月21日舉行議息會議前發表的通脹數據，預期7月通脹回落至6.7%，為去年年初以來最低，但仍遠高於央行2%的目標水平。

ET財智Talk
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編輯：葉志偉

貨幣政策 美股 加息 英鎊 英國 國家統計局 英倫銀行 通脹 議息 失業率
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