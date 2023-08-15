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【美國評級】惠譽警告：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級

股市 21:56 2023/08/15

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【美國評級】惠譽警告：可能被迫下調摩通在內數十家銀行評級

國際評級機構惠譽（Fitch）分析師Chris Wolfe接受《CNBC》訪問時指，如果美國銀行業評級由「AA-」下調一級至「A+」，將迫使惠譽重新評估其覆蓋的70多家美國銀行評級，所有財務指標或重新調整，並可能轉化為負面評級行動。

備受債券投資者依賴的信用評級公司最近行為擾亂市場，上周穆迪（Moody's）下調10間中小型銀行評級，並警告稱可能會下調另外17間銀行的評級，其中包括Truist等大型機構及美國銀行。本月早些時候，由於政治摩擦及債務負擔不斷增加，惠譽下調美國長期信用評級，此舉遭到了包括摩根大通CEO戴蒙等商界領袖的嘲笑。

Wolfe表示，這一次，惠譽有意向市場發出信號，銀行評級下調雖然不是板上釘釘的事情，但卻是一個真正的風險。

值得留意是，若美國銀行業降至A+，部分銀行的評分將高於行業評分，例如摩根大通和美國銀行（BOFA），在這種情況下，兩銀行評級可能會從AA-降至A+，因為銀行評級不能高於其行業。

Wolfe稱，如果摩通等頂級機構評級被下調，那麼惠譽將被迫至少考慮下調所有同行的評級。這可能會使一些實力較弱的銀行更接近非投資級別。

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編輯：李哲毅

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