【小米1810】小米發布新一代 摺疊旗艦手機Mix Fold 3

小米(01810)創辦人兼董事長雷軍日前舉行年度演講，發表小米新一代摺疊屏手機小米MIX Fold 3， Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等新產品。其1中較為矚目的是超輕薄摺疊屏旗艦小米MIX Fold 3，新機機身採用全新的「小米龍骨轉軸」技術，使用了3級連桿結構、超級鋼以及碳陶鋼材質，配合UTG超薄柔性玻璃，聲稱能令摺疊屏幕更平整、更大角度的自由懸停、更輕薄機身等，同時可完成50萬次摺疊。新機價格方面與上一代保持一致，定價由8,999元人民幣起。發布會結束後隨即於內地開始預約，8月16日正式開售。至於市場高度期待的電動車，並未在今次發布會出現。

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大摩發表研究報告指，小米近日發布最新產品，該行相信小米對於新技術創新的堅定承諾，是其長期成功的驅動力；予目標價15元及「增持」評級。大摩又指，小米邊緣人工智能模型在智能手機上都取得初步突破。另其推出的Cyber Dog 2，部分關鍵的零部件由自家供應，更公開了代碼和設計，以加速機械人產業的發展。

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