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【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎　維持全年業績指引

股市 20:29 2023/08/15

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【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎　維持全年業績指引

家居用品零售龍頭家得寶（美：HD，Home Depot）次季業績略勝預期，但由於美國消費者對大宗消費及重大項目採購仍審慎，銷售按年跌約2%至429.2億美元，攤薄後每股收益爲4.65美元。

家得寶指，雖然與小型項目相關的類別表現強勁，但確實看到部份大額、消費者可自由支配的類別持續面臨壓力。集團對家居裝修的中長期前景以及家居裝修領域增加份額的能力仍然非常樂觀，因為市場龐大且分散。

該公司首席財務官Richard McPhail接受外媒採訪時表示，疫情後運輸成本大幅下降，供應商不再像以前要求漲價。管理層預計，今年下半年不會出現有意義的通脹，供應鏈中斷基本上已經過去。

家得寶重申今財年的業績指引，預期銷售額和可比銷售額將按年下降2%至5%，經營淨利潤率介乎14%至14.3%，攤薄後每股收益跌7%至13%。

另外，董事會批准新的150億美元股票回購計劃，於 8月15日生效。

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編輯：袁諾曦

美股 家德寶（Home Depot，美：HD）
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