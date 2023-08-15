【手機大戰】小米宣布科技戰略升級　旗艦摺機現身新品發布會

智能手機市場競爭激烈，繼Samsung推出新摺機後，中國手機巨頭小米隨則搶在蘋果之先舉行新品發布。小米昨（14日）公佈了新一代摺疊屏旗艦小米MIX Fold 3、性能之王Redmi K60至尊版兩款新品手機等多款智能產品。

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相比小米上一代旗艦摺機，MIX Fold 3採用小米自研的龍骨轉軸，使機身變得更纖薄，僅重255克起，並有效避免了螢幕因跌落受力產生的過度形變。鏡頭方面則承繼了小米13 Ultra的徠卡（Leica）影像體驗，推出徠卡懸停拍照、後攝自拍、延時視頻、外屏預覽等多款功能。

至於被定位為「性能之王」的Redmi K60至尊版亦在會上亮相，搭載天璣9200+芯片及X7獨顯芯片。另結合全新的「狂暴引擎2.0」，將核心算法固化到芯片底層，實現行業罕見的144Hz面更新率，更大幅降低遊戲時的功耗、時延。

不設國際版 香港行貨無緣推出

小米MIX Fold 3定價為8,999元人民幣（約9,715港元）起；Redmi K60至尊版則售2,599元人民幣（約2,804港元）起。兩款新機將一同於8月16日晚上10時於內地發售，惟據了解MIX Fold 3將不會推出國際版，即無緣在香港上市。同場推出的產品還有全新的小米平板6 Max 14、小米手環8 Pro，及仿生四足機器人CyberDog2。

該集團創始人、董事長兼CEO雷軍在會上表示，小米的科技探索，不僅要對人類現在的生活有價值，更要對人類未來的創造、進步和發展有貢獻。宣布將循四個關鍵路徑與原則，即深耕底層技術，長期持續投入，軟硬深度融合，AI全面賦能，進行集團科技戰略升級。

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責任編輯：殷凱怡

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