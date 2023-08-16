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【演藝培訓】選秀活動助力演藝培訓業發展　業界冀能媲美日韓

商業 11:00 2023/08/16

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近年多家電視台都製作選秀節目，招募對演藝工作有興趣的參賽者並給予演出機會，這一股潮流也讓演藝培訓機構有了新的發展機遇。有演藝培訓機構指，報讀專業演藝培訓課程的學生增加了兩成，個別教授的專業課程也有所增加。而學生出路也變得更廣，更有機會到外國的培訓機構深造，除了能加入香港的演藝圈，甚至有機會加入海外的男團女團。

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家燕媽媽藝術中心由童星出身的資深藝人薛家燕在2004年創辦，是香港私營的演藝培訓機構，招生對象以未成年人為主。薛家燕心感自己是童星出身，明白演藝興趣應從小培訓，因此創辦該中心讓有志投身演藝行業的年輕人可更早得到演藝訓練。該中心也因為旗下少女表演團體Honey Bees成員，接連參與香港的選秀節目有而受注視，甚至有成員成為香港小姐冠軍和韓國女團成員。

薛家燕創辦家燕媽媽藝術中心，讓有志投身演藝行業的年輕人可更早得到演藝訓練，旗下少女表演團體Honey Bees成員接連參與香港的選秀節目有而受注視，甚至有成員成為香港小姐冠軍和韓國女團成員。

收生增兩成、私人教授課程需求增

薛家燕表示，自從近年選秀節目興起，確實多了年輕人對演藝行業感興趣。她認為年輕人若對演藝行業有興趣，宜提早接受專業演藝培訓。像宋宛穎、莊錠欣、雲浩影、鍾柔美、何榛綦等都是例子：「若到中五、中六才開始培訓，便太遲」。近兩年每季收生逾300多人，升幅逾20%，開班人數增長亦達雙位數字。由於有不少現役藝人擔當導師，對家長來說有吸引力。近十年本港及海外累計收生人數逾1萬名。

她指演藝培訓行業競爭不算太激烈，近年選秀活動多了的確有幫收生。面對坊間演藝培訓學校逾開逾多，她認為這不是壞事，更多人參與才有助業界良好發展。開班方面，她指私人教授課程需求大了，開班增加了五成，學生心態也朝向專業發展，不只是為了參加比賽的「臨時補習」，而是以入行為目標。

薛家燕表示，演藝人才需由小培訓，近年選秀活動有助吸引更多學員。

培訓機構良莠不齊、讓學生走冤枉路

柏傲演藝教育中心集團創辦人煒堅，曾在中國內地及香港多個選秀活動中擔任評判。他指選秀活動的增加，對演藝培訓行業當然有正面影響，市場上多了培訓機構和課程，但對其中心的影響不算很大：「入讀需要經過引薦及選拔，因此學生人數並沒有戲劇性地增加，反之學生質素逾來逾好。」煒堅認為這股選秀活動帶起的熱潮，對業界有利也有弊。他指近年同行增加，不少收生人數亦見上升，甚至能加學費，但質素頗為參差。

整體來說，他指學生年齡有向下趨勢，但強調演藝培訓並非暑期活動或兒童唱遊班，不只教授專業課程，更像學生的「私家醫生」，需要照顧他們的身心健康：「每個人的身高體型都不同，聲帶結構和質地都因人而異，這會直接影響他們的表現，我們需要針對不同學生而提供相應的課程和練習，也要指導他們在狀況不佳時如何調整身心，因此幾乎每個學生都是一對一教授，跟那種一個老師教多個學生的課程不一樣。」

煒堅認為坊間培訓機構良莠不齊，學費便宜的多數都不夠專業，對真心入行的學生而言會多走冤枉路。 

演藝出路增多、惟缺資源難競爭

問到學員出路，薛家燕表示多為他們爭取各方面發展，包括電視、電影、廣告及舞台劇的不同演出，讓學生有更多職場磨練機會，增加個人履歷內容。同時與日韓的演藝培訓學校交流，讓學生有機會參加外國的男團女團選拔，如莊錠欣就是往南韓發展的例子。煒堅亦表示有為學生爭取不同的演出機會和職業生涯規劃，但直言更重要是學生要具有實力及良好心態：「機會是留給做好準備的人」。

相比於日韓，香港的演藝培訓仍欠缺什麼？薛家燕坦言家長的心態還是很關鍵：「很多家長只是讓子女在學生時代滿足一下演藝夢想，但當學業與演藝兩者要選其一時，大部份以學業為重，雖然這也無可厚非，但比較幾乎24小時在訓練的日韓演藝培訓學校，香港要追上就較困難。」煒堅亦同意這說法，他指香港其實很缺資源，就連一個能24小時給學生排舞的場地也缺乏，這就很難和日韓競爭：「希望能有更多演藝公司，甚至政府能看長遠一點，投放更多資源在演藝培訓產業，必須先質素、後市場，這樣才能提升香港競爭力。」

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