【通脹危機】需求增加卻面臨倒閉潮　日本咖啡店破產數激增

日本研究機構帝國數據庫一項調查發現，咖啡店破產數量正在迅速增加。日本今年1月至7月期間有44家咖啡店宣佈破產，數量比去年疫情期間的34家更多。如按照這趨勢推算，至今年底或將錄得超越2020年記錄的68家。

【演藝培訓】選秀活動助力演藝培訓業發展 業界冀能媲美日韓

雖然破產數量快速增加，但事實上日本咖啡店的市場需求正在逐漸復蘇。隨著防疫政策解封及企業恢復面對面會議的趨勢，商務人士在咖啡店休息和進行商務會議的次數正在增加。加上疫情期間已習慣的送貨和外帶服務，咖啡店的需求其實在上升。根據帝國數據庫的數據，現時人民每月購買的咖啡杯數已經回到了2019年疫情前每月平均1.6杯的水平。

調查指出，導致日本咖啡店破產數量激增的禍首是咖啡豆價格飛漲。阿拉比卡咖啡豆價格從疫情前的平均每公斤300日圓，大增超過一倍至每公斤700日圓以上。同時，食材、電費及燃料成本，還有兼職人員薪金等，都因為通脹而上漲。但咖啡售價一直難以提升，每杯咖啡的價格只上漲了約1.1倍，遠追不上咖啡豆上漲2.1倍的水平，無法把成本轉嫁給消費者，是導致日本咖啡店破產的主要原因。

帝國數據庫亦指出，大型連鎖咖啡店正在加大攻勢，例如增加餐單款式和提高性價比，並重新裝修，以增加店內空間的舒適，在日益嚴峻的商業競爭下，資本實力較低的小型咖啡店，將面臨更大的破產倒閉壓力。

【暑熱警告】夏日炎炎不想工作？ 9成上班族因酷熱天氣影響工作積極性

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。