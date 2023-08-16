  • 29°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 06:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東南亞小騰訊】SEA收市瀉29%　次季收入增5.2%遜預期　CEO李小冬：續加大投資電商業務

股市 05:31 2023/08/16

分享：

分享：

【東南亞小騰訊】SEA收市瀉29%　次季收入增5.2%遜預期　CEO李小冬：續加大投資電商業務

素有東南亞小騰訊之稱的SEA（美：SE）公布次季業績，期內營收30.96億美元，按年增5.2%，不及預期的34億美元；毛利14.51億美元，按年增33.1%；純利3.31億美元，去年同期蝕9.31億美元，差過預期；經調整EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）5.1億美元，去年同期蝕5.06億美元。

SEA收市瀉28.7%，收報40.58美元，成交22億美元。

SEA董事長兼首席執行官李小冬表示，SEA所營運地區的經濟仍然保持彈性，公司通過直播、短視頻和聯盟行銷加強用戶度，同時有助進一步擴大長期盈利。李小冬透露，集團開始繼續加大投資，發展電商業務，認為建立成本優勢及改善用戶體驗為關鍵。

上季東南亞網購平台Shopee在內的電商業務收入為21億美元，按年增20.6%；分部經調整EBITDA為1.50億美元，去年同期蝕6.48億美元；遊戲平台Garena在內數碼娛樂收入5.29億美元，按年跌41.2%，分部經調整EBITDA為2.40億美元，按年增4.1%；金融科技收入4.28億美元，按年增53.4%，分部經調整EBITDA1.37億美元，去年同期蝕1.12億美元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【美股焦點】東南亞小騰訊SEA上季驚喜轉賺　單日抽升22%、創辦人身家漲72億元

【騰訊持股】SEA計劃凍薪及削獎金

記者：李哲毅

Sea Limited（美：SE） 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【美股收市】降級憂慮銀行股受壓　道指收跌361點　納指跌1.1%　美銀跌逾3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款