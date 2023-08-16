▲ 【東南亞小騰訊】SEA收市瀉29% 次季收入增5.2%遜預期 CEO李小冬：續加大投資電商業務

素有東南亞小騰訊之稱的SEA（美：SE）公布次季業績，期內營收30.96億美元，按年增5.2%，不及預期的34億美元；毛利14.51億美元，按年增33.1%；純利3.31億美元，去年同期蝕9.31億美元，差過預期；經調整EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）5.1億美元，去年同期蝕5.06億美元。

SEA收市瀉28.7%，收報40.58美元，成交22億美元。

SEA董事長兼首席執行官李小冬表示，SEA所營運地區的經濟仍然保持彈性，公司通過直播、短視頻和聯盟行銷加強用戶度，同時有助進一步擴大長期盈利。李小冬透露，集團開始繼續加大投資，發展電商業務，認為建立成本優勢及改善用戶體驗為關鍵。

上季東南亞網購平台Shopee在內的電商業務收入為21億美元，按年增20.6%；分部經調整EBITDA為1.50億美元，去年同期蝕6.48億美元；遊戲平台Garena在內數碼娛樂收入5.29億美元，按年跌41.2%，分部經調整EBITDA為2.40億美元，按年增4.1%；金融科技收入4.28億美元，按年增53.4%，分部經調整EBITDA1.37億美元，去年同期蝕1.12億美元。

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記者：李哲毅