  • 30°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高息股】煤氣上半年多賺9% 毎股中期息維持12仙

股樓投資 19:57 2023/08/15

分享：

分享：

煤氣(00003) 公布上半年業績。集團中期純利36.1億元，按年升9％。該股同時派發毎股中期息12仙，按年持平。本港業務方面，公司在上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期 升逾 22%，惟因首六個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。 整體而言，今年上半年本港燃氣銷售量為 14,966 百萬兆焦耳，較去年同期微升 0.6%，而爐具銷售量則較去年同期上升 4.2%。 截至今年 6 月止，客戶數目為 2,005,023 戶，較 2022 年底增加 9,941 戶。 

【高息股】越秀房託上半年 毎單位分派跌26%至5.4分人幣  詳情請看【下一頁

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

內地業務方面，集團連同附屬公司港華智慧能源 (01083)，於 29 個省級地區合共經營 702 個項目，較去年底增加 78 個，業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游城市燃氣、可再生能源、水務、環境 等。其中，燃氣銷售量約為 175 億立方米，較去年同期上升近 9%。可再生能源分布式光伏業務推展順利，已落實發展 91 個零碳智慧園區項目，累計簽約逾 2.20 吉瓦及併網逾 1.12 吉瓦的光伏裝機容量。

煤氣展望下半年，內地推進雙碳目標、能源轉型及環保政策的逐步實施， 將帶來更多機遇。集團將繼續多元拓展，一方面深耕城市燃氣市場，建立更具韌性的業務模式，另一方面將積極拓展可再生能源項目，投入技術研究及新產品開發， 善用資源，為業務發展注入源源不斷之增長新動力。 

港華智慧能源上半年多賺7% 期內售氣量增9%  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

下一篇文章

【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【大行報告】以更好增長前景跑贏國企同行 美銀證券首予建發國際「買入」
【大行報告】以更好增長前景跑贏國企同行 美銀證券首予建發國際「買入」
【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考
【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款