【高息股】煤氣上半年多賺9% 毎股中期息維持12仙

煤氣(00003) 公布上半年業績。集團中期純利36.1億元，按年升9％。該股同時派發毎股中期息12仙，按年持平。本港業務方面，公司在上半年之工商業燃氣銷售量增長較快，較去年同期 升逾 22%，惟因首六個月天氣異常溫暖，每月平均氣溫較去年同期為高，加上市民外出用膳增多，住宅燃氣銷售量因而受到影響。 整體而言，今年上半年本港燃氣銷售量為 14,966 百萬兆焦耳，較去年同期微升 0.6%，而爐具銷售量則較去年同期上升 4.2%。 截至今年 6 月止，客戶數目為 2,005,023 戶，較 2022 年底增加 9,941 戶。

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內地業務方面，集團連同附屬公司港華智慧能源 (01083)，於 29 個省級地區合共經營 702 個項目，較去年底增加 78 個，業務範圍覆蓋天然氣上、中、下游城市燃氣、可再生能源、水務、環境 等。其中，燃氣銷售量約為 175 億立方米，較去年同期上升近 9%。可再生能源分布式光伏業務推展順利，已落實發展 91 個零碳智慧園區項目，累計簽約逾 2.20 吉瓦及併網逾 1.12 吉瓦的光伏裝機容量。

煤氣展望下半年，內地推進雙碳目標、能源轉型及環保政策的逐步實施， 將帶來更多機遇。集團將繼續多元拓展，一方面深耕城市燃氣市場，建立更具韌性的業務模式，另一方面將積極拓展可再生能源項目，投入技術研究及新產品開發， 善用資源，為業務發展注入源源不斷之增長新動力。

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