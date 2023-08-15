▲ 【FWD】富衛集團推「十個市場十個夢想」社區關愛撥款計劃 慶祝品牌十周年

富衛集團FWD宣布「十個市場十個夢想」的社區關愛撥款計劃，慶祝自2013年8月14日成立富衛品牌以來的十周年，有關撥款計劃旨在支持當地社區需要。這項十週年社區關愛計劃為富衛十個市場提供捐助，以支持以理財素養為重點的慈善項目。

「十個市場十個夢想」社區關愛撥款計劃內容如下：

香港特別行政區：支持CareER加強其為高學歷殘疾人士和有特殊教育需要人士提供就業配對平台；

澳門特別行政區：支持澳門明愛開發一個線上銷售平台和實體店，專為殘障人士的手工藝品提供支持，並提供職業技能培訓；

泰國：贊助十名學生獎學金，用於Pimali Foundation專業酒店管理培訓；

日本：與NPO Welfare Beauty and Barber Training Association合作，制定針對年輕照顧者的支援計劃；

柬埔寨：贊助Women’s Media Centre of Cambodia的理財素養電台廣播節目；

印尼：與 KUMPUL.ID 合作推出 InnovateHer Academy 計劃，支援十名女性企業家創業；

馬來西亞：與 NGOhub 合作，為十個低收入家庭提供財務意識和數碼營銷計劃，以提高其理財和數碼素養；

菲律賓：進一步擴展 JA SparktheDream 計劃，為輟學青少年提供創業和經過認證的理財素養培訓；

新加坡：與 The Simple Sum 合作，開發理財素養電子漫畫書，並透過當地非政府組織分發予受惠團體； 以及

越南：進一步擴展 JA SparktheDream 計劃，製作卡通影片推廣理財素養教育。

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