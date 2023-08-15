▲ 【業績│REITS】越秀房託中期每基金單位分派跌近31%至5.9仙 股息率約6.8厘 CEO：已部署明年還款計劃應對融資成本挑戰

越秀房託 （00405） 上半年每個基金單位的分派為0.0541元（人民幣，下同），按年跌26.3%，以港元計為0.059元，按年跌30.8%。越秀房託全日微跌0.7%，收報1.53元，若以今次中期分派及去年末期分派計算，現價股息率約為6.8厘。

越秀房託董事會主席兼行政總裁林德良表示，中國寫字樓市場有壓力，供應比較大，整個產業正在轉型，公司也在做客戶結構調整等。但在7月中央政治局會議後將有措施逐步落地，相信市道將逐步轉好，但會有陣痛過程。

林德良指，疫情後行業需要再出發，但公司的物業主要在地鐵上蓋，是核心地段物業、抗風險能力強。他又指，廣州寫字樓市場經營壓力大，但公司旗下物業如國金中心及越秀金融大廈的續租率及商戶結構仍然相對穩定。

上半年越秀房託收入按年增長12.4%至10.6億元，物業收入升11%至7.6億元。佔基金收入約47.4%的廣州國金中心綜合體錄得經營收入為5億元，其中寫字樓的收入跌9%至2.1億元，但酒店、服務式公寓、零售商場的收入則升69.8%、18.4%及5.1%。

物業出租率按年跌4.8個百分點

截至6月底止，物業整體出租率為84%，按年跌4.8個百分點。國金中心寫字樓出租率按年跌6.9個百分點至83.3%，越秀金融大廈跌6.4個百分點至89.1%，而武漢物業寫字樓及商場的出租率則分別跌8.4個百分點及6.1個百分點至61.6%及86%。

問及為何武漢物業的出租率跌幅較大，副行政總裁區海晶表示，武漢為中國重點關注地區之一，將有大量商業物業投入，在大量的交付過程中，短期會有衝擊，因此，公司為旗下物業作資本改造，並對優質租戶採取勉留措施。

至於零售及酒店市場，林德良表示，商場人流已大幅恢復，在國際航班進一步復甦及更多節日下，料對下半年零售、酒店及公寓業務有一定支持。根據過去業績，公司下半年收入較上半年佳。

已部署明年還款計劃

截至6月底，融資平均成本率為4.9%，較去年底4.83%上升7個基點。由於今年境外市場利率飆升，融資成本持續高位，林德良指，主動管理融資成本重要，今年8月到期的境外貸款已提前全數償還，12月貸款僅剩5%未償還，並已部署明年還款計劃。

鑑於香港的息口較內地高，財務總監關志輝指，現在至未來將傾向在內地貸款。

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編輯：袁諾曦