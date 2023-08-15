日出康城凱柏峰III最快明開價　料設新付款優惠吸引專才入市

由信置（00083）、嘉華國際（00173）、招商局置地（00978）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，近日突擊上載樓書。信置執行董事田兆源表示，最快明日公布項目首張價單，涉及不少於129伙，將提供創新付款優惠吸引專才買家。惟是次未有為新期數搭建新示範單位。而凱柏峰系列項目至今先後推出兩期數發售，共售出617伙，套現近53億元。

項目樓書顯示，凱柏峰III分為3A及3B座，合共提供644伙，實用面積283至978平方呎，設開放式至三房戶型，當中625伙標準單位面積由283至719平方呎，另有18伙特色戶，包括11伙位於9樓的連平台特色戶，平台面積介乎64至359平方呎；另有7伙頂層連天台特色戶，天台面積195至831平方呎，個別連天台單位設有平台。項目預期落成日期為2025年1月中，樓花期約17個月。

凱柏峰為日出康城第11期發展項目，分3期推出，合共設有1,880伙，第1期及第2期已於去年6月及7月期間推出發售，其中第1期凱柏峰I於去年6月首度推售時，首批128伙單位，折實平均呎價17,888元。

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