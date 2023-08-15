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【聯合執法】前渣打員工偽造客戶直接付款授權表格以支付保費　遭保監停賽半年

Hot Talk 19:25 2023/08/15

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【聯合執法】前渣打員工偽造客戶直接付款授權表格以支付保費　遭保監停賽半年

保監局和金管局聯合公布一項合作執法行動，保監局已對一名認可機構的前持牌業務代表（代理人）陳嘉熹採取紀律行動，禁止其於6個月內申請成為持牌人士，理由為陳並非適當人選。

金管局調查發現，陳於2018年6月收到一份經一位身處海外的客戶簽署的直接付款授權（DDA）表格，要求設立直接付款授權指示以支付其保單保費。陳發現該DDA表格上其中一頁簽署頁並無客戶簽署，於是從該DDA表格中剪下該客戶的簽名，並將其貼於一份空白DDA表格的兩頁簽署頁上，隨後影印該兩頁簽署頁，並填寫表格的其餘部分，從而偽造一份新的DDA表格。

陳於2018年7月將偽造的DDA表格呈交予有關保險公司處理，企圖欺騙該保險公司及陳當時的受僱銀行該偽造DDA表格是由該客戶簽署。而以上行為是在該客戶不知情及未經同意下進行。保監局認為，陳的行為明顯不道德及嚴重缺乏誠信，並非代理人職位適當人選。 

保監局市場行為部主管郭家華表示，正確、誠實和合乎道德的做法是陳在發現最初的錯誤後，要求該客戶重新簽署和填寫表格。

資料顯示，陳嘉熹在事發時受僱於渣打銀行（香港）。陳嘉熹現時沒有名列於金管局的紀錄冊，亦非證監會持牌人。 

相關文章：

【證監監管】剪客戶簽名貼於付款授權書上、圖騙銀行及保險公司　證監會禁前渣打員工重投業界6個月

編輯：胡學能

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