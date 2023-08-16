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92歲梅鐸傳戀66歲俄裔科學家 靠前妻鄧文迪撮合

環球社會熱點 09:05 2023/08/16

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傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）今年3月宣布，成功向66歲前警局牧師女友求婚，兩周後就決定取消訂婚。英媒指梅鐸近期獲前妻鄧文迪撮合，戀上66歲俄裔科學家茹科娃（Elena Zhukova）。

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梅鐸被揭正與茹科娃及家人，乘坐價值1.5億美元的超級遊艇在地中海度假，同行人士包括梅鐸兒子拉克倫（Lachlan Murdoch）夫婦。

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有指茹科娃來頭不簡單，早年結過兩次婚，90年代帶女兒離開俄羅斯後，前往美國生活30多年。她是分子生物學家及糖尿病專家，曾於加州大學洛杉磯分校的醫學研究部門工作。

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茹科娃的女兒Dasha為俄羅斯社交名媛，曾與俄羅斯財閥、英超球隊車路士前班主阿巴莫域治（Roman Abramovich）結婚。Dasha的現任丈夫為希臘船王繼承人Stavros Niarchos III。

據悉，Dasha與梅鐸第三任妻子鄧文迪為好友，英媒引述消息人士指，梅鐸是通過鄧文迪和Dasha認識茹科娃，繼而譜出戀曲。

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責任編輯：鄭錦玲

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