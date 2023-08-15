【虛擬銀行】天星銀行推新開戶優惠 首5萬元活期存款可享6.88%年利率

虛擬銀行天星銀行宣佈為新客戶提供新存款優惠活動。從即日（15日）起，只需成功開立天星銀行個人存款賬戶便可以享受30天的利率優惠期。新客戶將獲得高達6.88%的港元儲蓄存款年利率。

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天星銀行表示，推廣活動適用於2023年8月11日或之後在天星銀行開立賬戶的個人客戶，而優惠利率將不變直至另行通知。此外，天星銀行同時有限時開戶賞活動，即日起至2023年9月30日，在天星銀行開戶時輸入於WeChat Pay HK賬戶上發放的專屬邀請碼並成功開戶，除了6.88%年利率港幣活期存款優惠之外，更可獲2張價值100元WeChat Pay HK電子現金券。

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撰文：鄭日棱