【MPF】宏利擬推強積金投資組合參考工具　待監管批准　冀10月推出

宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡表示，該公司正計劃夥拍投資顧問公司，冀透過宏利數碼平台，向強積金成員提供參考投資組合的工具，若獲監管批准，冀10月推出該工具。

宏利4月底委託機構調查顯示，於管理強積金帳戶上，逾1200名受訪者當中，最多人面對的情況包括：不知道目前是否最佳時候調整強積金（49%）、不知道如何比較不同基金（48%）、不知道揀選甚麼基金（46%）。而屬新成員的受訪者當中，有43%人在管理強積金時會尋求顧問、家人或朋友的提供意見支持。

何精怡表示，該新工具可助應對成員不懂揀選基金的情況，若該工具獲監管批准，預期首階段會透過參與計劃的僱主推出，倘僱主同意為其僱員提供該工具，僱員可在宏利的網上平台回答數條問題，以讓僱員了解自身的風險承受程度，宏利夥拍的投資顧問公司則按僱員的風險胃納，免費向僱員提供參考的投資組合，包括揀選哪隻基金和投資比重。若僱員希望跟隨有關參考組合，可自行在平台相關頁面揀選與參考組合相同的配置。

參考投資組合可由AI建立

何精怡透露，暫有兩家投資顧問公司就提供參考投資組合與宏利合作，當中一家是由人工智能（AI）建立參考投資組合。若首階段測試，僱主反應良好，下階段或探討在宏利的應用程式上引入該工具。

宏利公積金信託副行政總裁黃德治表示，最近兩年成員管理強積金意識提高，該公司調查顯示，49%受訪者每6個月至少一次檢視強積金帳戶情況，比例按年增12個百分點，反映成員趨向更頻密檢視強積金帳戶。去年，調整強積金組合的成員較2019年增60%，而首次作出調整組合的成員更較2019年增約1.9倍。

黃德治稱，很多成員是受市場情緒牽動做出轉換基金決定，有成員在市況差不多到低位時，由進取基金轉倉至保守基金，導致後市出現反彈時，不能捕捉升勢帶來的回報。

▲ 宏利香港及澳門退休業務部副主管何精怡（左）、宏利公積金信託副行政總裁黃德治（右）。

相關文章：

【MPF】MPF資產總額重上逾1.14萬億元 邊間強積金受託人市佔率下跌？

記者：胡學能