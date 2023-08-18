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【裝修攻略@iM網欄】家居有話兒 床蟎/塵蟎究竟有幾大件事？

名人薈萃 05:00 2023/08/18

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隨住一個城市發展，人嘅家居衛生意識越來越高係好正常嘅事。但點樣先算夠呢？呢篇文就同大家探討呢個問題。首先，你係永遠唔會做得夠架，唔信？睇下你可以走到邊個LEVEL：

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平  港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

LEVEL 1 – 有冇深層洗冷氣？冇嘅入面不斷有霉菌滋生喎。

LEVEL 2 – 有冇噴光觸媒？冇嘅買件小家品都隨時VOC超標喎。

LEVEL 3 – 有冇空氣清新機？冇嘅小朋友容易哮喘敏感喎。

LEVEL 4 – 濾水器有冇過SFC標準？係咪過濾哂病毒化學物重金屬先？

LEVEL 5 – 洗冷氣有冇做防霉酵素？始終洗完冷氣由第一秒起就再積霉菌架嘛。

LEVEL 6 – 電磁波吸輻射又有冇做？由瓷磚到隔離屋wifi，乜都有放射性架。

LEVEL 7 – 水管有冇洗？喉管內壁會污糟，由出廠到你安裝都冇洗過架喎！

LEVEL 8 – 沖涼花灑/洗手盤又有冇安裝濾芯？唔係飲但都會接觸皮膚架嘛。

LEVEL 9 – 講到塵蟎床蟎，仲有好多蟲菌虱蝨，用一般吸塵機清潔唔夠，有冇添番部超強力水濾吸塵機？

LEVEL 10 – 牆身有冇做呼吸磚/硅藻土/負離子磚/防敏漆，協助防敏和沉降有機物？

對於家居衛生嘅重重話題，其實最後結論都係：視乎體質。

如果你開冷氣時就會鼻塞打乞嚏，咁咪好好洗冷氣囉。

如果你打電話傾兩句就頭痛，咪試下D吸輻射產品囉。

但如果個人好地地，又何必搞到自己屋企好似實驗室咁呢？

高溫燒滾了一切床蟎

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現  恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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