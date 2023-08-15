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【防詐騙】  SmarTone推「一機多號」應用程式　用戶可分身網購買外賣

科技 18:16 2023/08/15

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SmarTone推出「一機多號」手機應用程式，讓客戶按個人需要，於同一部手機隨時增減多個流動電話電話號碼。

【XR裝置大戰】Samsung XR裝置規格曝光　料搭載自家Exynos 2200芯片

【Tesla動向】Tesla擬建自家數據中心　或向X提供用戶數據存取服務

以上功能，讓客戶可以增加電話號碼作為指定「分身」保障私人電話號碼，用作登記優惠、二手買賣、網購、速遞、外賣、填寫問卷等，都不用透露主線電話號碼，甚至有助應對網絡詐騙活動越見猖獗。

「一機多號」服務下，每個附加電話號碼每日只須$5，每30日最多只收$35。客戶可於現有的主線電話號碼手機上，每月增加最多4個附加電話號碼(包括SmarTone「智2通」內地電話電話號碼)，並可直接在應用程式內揀選新電話號碼，即揀即用。每個附加電話號碼均配備獨立的撥號介面，可自定電話號碼名稱，避免使用時混淆；亦同時設有個別電話號碼顯示、短訊同MMS、電話簿，以及留言信箱。
 
此應用程式適用於iOS及Android智能手機，可於SmarTone CARE App登記或到App Store、Google Play下載。此服務亦須配合已採用iOS 11.0或以上、Android 6.0或以上之智能手機使用。

編輯：梁巧恩

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