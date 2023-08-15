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【業績│SaaS】微盟半年經調整淨虧損收窄55%　訂閱解決方案收入增長21.4%

股市 18:15 2023/08/15

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【業績│SaaS】微盟半年經調整淨虧損收窄55%　訂閱解決方案收入增長21.4%

微盟 （02013） 上半年收入增長34.5%至12.1億元（人民幣，下同），因大客收入佔比提升，帶動收入質量不斷提高；期內經調整淨虧損收窄55%至2.54億元，經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損收窄76%至9270萬元，主要由於訂閱和商家解決方案收入恢復增長，毛利率企穩，特別是商家解決方案廣告需求顯著反彈。

集團上半年毛利增長36.6%至約8.16億元，整體毛利率回升1.1個百分點至67.5%。

微盟上半年訂閱解決方案收入增長21.4%至約7.06億元，付費商戶數略下降3%至約10萬名，按季改善0.5%，主要是商戶流失率受上年遞延效應影響，每用戶平均收益按年增長26%至7,047元。

已回購全部剩餘2020年和部分2021年發行的可換股債券

智慧零售方面，上半年收入增長32%至約3.12億元，佔訂閱解決方案收入的44%，商戶數量達到6,428家，其中品牌商戶達1,223家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入22.4萬元。

商家解決方案收入增長58.3%至約5.04億元，付費商戶數增長51.3%至40,494名，每用戶平均收益上升4.6%至12,452元。

微盟稱，截至6月30日，已回購全部剩餘2020年和部分2021年發行的可換股債券，合計約0.869億美元；集團現金及銀行存款餘額約26.13億元，現金和財務狀況健康。

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編輯：陳韻妍

港股 業績公布 微盟集團（02013） SaaS
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