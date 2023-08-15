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【爽膚水】消委會檢出10款爽膚水含酒精 最高達34% 13款五星評級中最平售73元

理財智慧 18:52 2023/08/15

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不少人在潔面後的第一步便是使用爽膚水或「化妝水」，這類產品聲稱可進一步清潔皮膚、收緊毛孔或作保濕滋潤。消委會周二（15日）公布爽膚水檢測報告，測試了市面上25款爽膚水產品，發現當中9款爽膚水檢出致敏香料，10款樣本檢出酒精，含量更高達34%。另有13款總評獲5分滿分。

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按圖看報告詳情：

25款樣本中有9款樣本檢出共6種被限制使用的致敏香料，全部超出歐盟《化妝品法規》免標示上限（免沖洗類產品標示上限：0.001%）。包括：Belif「尤加利清爽控油爽膚水」、L’Oréal「完美淨白爽膚水」、Olay「粉潤抗氧精華水」、「MUJI水凝保濕爽膚水清爽」、innisfree「濟州香榧調理爽膚水」、Origins「淨肌控油活膚水」Aēsop「InTwoMindsFacialTone」、CollagenbyWatsons「彈潤保濕養膚水」、BobbiBrown「水盈礦物保濕水」。消有海外有研究指，約1成人會過敏並出現短暫泛紅、痕癢和皮膚刺激，甚至出現紅斑、皮膚腫脹等接觸性過敏反應。

【人工智能】報告指ChatGPT每日燒錢546萬 恐於2024年底破產，詳見【下一頁

有10款樣本被檢出酒精乙醇，檢出量由0.0061%至34%，當中Origins的樣本以含量34%排第一，其次則為KOSÉSEKKISEI「藥用雪肌精（化粧水）MEDICATEDSEKKISE」（16%）和Aēsop「InTwoMindsFacialToner」（14%）。其餘的樣本按酒精含量排名為innisfree「濟州香榧調理爽膚水」、belif「尤加利清爽控油爽膚水」、L'Oréal「完美淨白爽膚水」、SOFINA「潤白美肌柔膚水(化粧水)ALBLANCTheLotionI」、Joseristine「細緻毛孔爽膚液」BobbiBrown「水盈礦物保濕水」、、Glycel「活泉多元爽膚水」。消委會指，高濃度酒精會令皮膚變得乾燥，甚至增加皮膚敏感的機會或誘發濕疹，建議濕疹患者、乾性或敏感性皮膚人士避免使用。

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是次測試有13款樣本獲評五星即最高評級，每毫升的價格由0.45元至3.92元，相差逾8倍。其中，港產Joseristine「細緻毛孔爽膚液」最便宜，平均每毫升售0.45元，建議零售價為73元，而瑞士品牌Glycel「活泉多元爽膚水」最貴，平均每毫升售3.92元，建議零售價為470元。另外，消委提醒市民要避免過度清潔，並解釋大部分人在早上起床時，皮膚的污垢和油不多，可只用清水潔面，晚上才使用洗面產品清除污垢和多餘油脂，用爽膚水進一步清潔，反而增加過敏風險。亦指爽膚水應按指示在限期內用，由於過期的爽膚水其防腐劑或已失去效用，有機會增加細菌或微生物滋生的機會。

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撰文 : 陳美鳳

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