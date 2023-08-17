【好去處】2023數碼娛樂領袖論壇8月25日登場 入場玩遊戲贏豐富禮品 20萬飛行里數+PS5

數碼港主辦的年度數碼娛樂盛事「2023數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）將於8月25日至8月27日，一連三日地舉行。現場將有 AR 遊戲體驗，智能運動牆和遊戲平台、模擬賽車體驗、樂器學習應用程式工作坊等，以及設有小食攤檔。另外，購買DELF的入場券更可免費獲得一張香港電腦通訊節2023的門票。香港電腦通訊節入場人士可憑DELF活動宣傳單張於數碼港現場，半價優惠 (HK$60)選購體驗通行證乙張。

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論壇以「娛樂Power UP! Web3新視界 」為主題，現場設有四大數碼娛樂體驗區，分別是藝術娛樂、教育娛樂、運動娛樂，以及樂活。「邊玩邊賺」活動是 DELF 今年一大特色，它結合了遊戲和獎勵系統，公眾可以在入場前開設「邊玩邊賺」平台帳戶，然後透過到訪四大體驗區內的不同指定地點完成任務，以收集印章並累積積分，換領豐富禮品，包括20萬飛行里數、Sony PlayStation 5、HTC VIVE XR Elite，以及著名足球運動員簽名球衣等。

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論壇還邀請到超過 90 位國際及本地知名科技公司的星級專家，當中包括來自 HTC、騰訊、Metaverse Corporation、Moxy、Cognitive Systems Lab、CMGE、Brandoville Studios、L.I.M. Design Work、香港遊戲產業協會、Meta Artainment 等的代表一同參與主論壇研討會。專家們會就數碼娛樂產業的商業模式及價值鏈、如何超越現狀進行深入探討和交流。

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數碼港行政總裁任景信表示：「Web3 為數碼娛樂行業帶來了無限的創新潛力。『數碼港Web3基地』已匯聚超過 180 間 Web3 企業及初創，創新項目涵蓋了金融科技、智慧生活及數碼娛樂。我們將揉合數碼與娛樂，為參加者帶來開心的體驗，讓參加者亦可一同探討 Web3 及數碼娛樂產業的發展機遇。」

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為慶祝這項一年一度的數碼娛樂盛事，DELF邀請了糖妹、譚嘉荃、鍾雨璇O3、羅啟聰、李建龍@All For One、Iron Music、BIM Band、Joyous Band等歌手及樂隊蒞臨DELF演出。香港創科發展協會 AI 藝術 X 科技音樂會更將為觀眾帶來各種完全融合藝術和科技的表現。

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