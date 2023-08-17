【職場熱話】港女上班第一天才發現公司只有兩個人想裸辭 網民：這些工作寫在履歷表上都沒必要

在職場上，如要做超出自己職責範圍的工作，難免會感到不忿和有壓力。樓主在蚊型公司工作兩星期，發現公司人員只有她和老闆。而且她的工資低，工作還要「一腳踢」。樓主便與網民分享自己經歷，並尋求意見。網民一致建議她轉工，又指這種工作早就應該離開。

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網民皆勸樓主離開「這寫在第一天上班時，聽到只有兩個人便要立即走，我也試過」、「那麼『伏』，快走吧」、「走吧，這些工作寫在履歷表上都沒必要」、「快找另一間公司轉工，你又不是入股，為什麼要為他捱、要他打江山，而且錢又少」、「他未必想炒你，自己走」，另有網民問樓主公司的兼職離開了沒有，「走了你就隨便找工作去面試」，樓主回應「走了，所以我現在完全是『一腳踢』。」

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亦有網民分享自己有相同經驗「那時我上班的第一個星期已經想走，我就一直找後路，結果到現在做了第八個月才找到後路離開」，樓主也下定決心裸辭，並對他表示「能做八個月，你也堅持了很久，我現在是簡直連後路都不找，打算辭了職再想辦法」，該網民回應，是因自己一直找不到另一份工作，「因為中間一直試考不同工作，還有報不同課程，但都沒消息，便想捱下賺點錢，最後到7月才收到通知有課程收我。如果你不太等錢花的，當然是馬上就走。」

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