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【AI評論】亞馬遜新AI服務　生成產品評論摘要　助消費者加快決定

科技 18:15 2023/08/15

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顧客評論經常被消費者視為重要的消費參考指標，惟有人愛看好評，亦有人只看差評。為協助消費者更快速總結出各評論的意見，電商巨頭亞馬遜（Amazon）昨（14日）宣布，正式推出新AI生成評論摘要功能。

【偽造新書】知名作家斥亞馬遜出售新書　涉用AI偽冒

綜合外媒報道，透過該功能，消費者可在產品詳細資料頁面上，看到一個簡短的書面評論撰要，包括評論中經常提到的客戶回饋和產品屬性，如「性能」、「使用便捷性」和「穩定性」，從而助其了解產品的主要亮點，僅憑一眼就能確定該產品是否適合他們。

亞馬遜表示，該新功能目前可供美國部分消費者透過移動裝置使用。在未來數月內，亦可能根據消費者的反饋，將AI生成評論摘要功能擴展至其他類別與客戶，並且會投入大量資源主動偵測並阻止假評論。

【衛星通訊】Amzaon斥9.38億美元　為衛星通訊計畫建衛星處理中心

【打破壟斷】Meta、微軟、亞馬遜聯手打造地圖產品　首個開放地圖資料組正式發布

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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