湯文亮：愈多人賣樓 租盤愈少

有老友打算賣樓，但買樓的人不多，租樓的人非常多，物業代理叫他先將單位出租，然後可以連租約賣。老友問我的意見，老實說，如果將單位出租之後，有興趣買的人更少。因為在辣招之下，香港人買第二個住宅單位要付15%額外印花稅（SSD），已經很少人買樓收租，如果是自用，一定要交吉交易。單位不可以交吉，根本不會睇，即使單位有租約，業主會先將單位交吉，清理乾淨，做一些執漏，然後才攞出去賣。怎會有人將單位出租之後才賣，就算買家有興趣，都會大幅壓價。

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清空租客 才會賣樓

老友記起，有一次帶客睇樓，老友以為個客想買，而客人只是打算租樓，並且主動話他住得很好，但業主要賣樓，他冇辦法才搬走。他當時不以為意，原來業主在賣樓之前真係要將單位交吉。如果他如代理所說，先將單位出租，然後再慢慢出售，真是不知道何時何日，才可以賣得出去。

市面上亦有一些單位連租約出售，打算買樓的人很難到單位睇樓，而且他們亦不了解租客，不知道租客會不會好麻煩，動輒投訴、是否有欠租。買家就算有興趣，都會大幅鋤價。所以，一般業主都不會連租約出售，除非租客是親戚朋友，自己收唔到樓，唯有連租約出售，等新業主去收樓。

政府不會主動解決

由於打算賣樓的業主都會先將單位交吉，清空現有租客。所以，愈多業主賣樓，愈少租盤，而租客數目則會增加，結果是租金急升。政府只有兩條路可行，一是放寬港人買樓辣招，令香港人可以買樓收租。就不會介意買一些連租約單位，租客亦有不擔心會被業主清空，不過就會受到不少人質疑，認為政府偏幫業主。所以政府明知是可行，但遲遲不敢去做。另外可以用強硬的方法，甚至會得到不少市民掌聲，就是推出租管；業主不能將原租客趕走，最多只能夠向土地仲裁處申請市值租金。不過這樣做表面上幫了租客，但實際上，令到不少業主不敢將單位出租，因為在出租之後不能夠收回，單位就要作出大幅貶值，業主不得不慎重考慮。

不得不提無論是那個方法，對業主都會有重大影響，而且結果是南轅北轍。如果撤銷辣招，樓價一定會上升，當然是有利業主；倘若推出租管，收租物業就會貶值，業主當然不會歡迎，估計兩個方法政府都不會採用，不會自找麻煩。

節錄自第823期《iMoney Wealth》鑑古知今

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