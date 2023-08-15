百福花園三房改兩房戶獲796萬承接　原業主持貨4年蝕近兩成

近月樓市交投放緩，整體樓價整固壓力再現，市場上蝕讓成交增加，北角老牌屋苑百福花園更連環出現蝕讓成交，蝕讓幅度亦加大，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角百福花園百勝閣高層H室，單位實用面積約606平方呎，原則屬三房單位設計，現己改為兩房，望向東北面山景加海景單位，新近獲買家以796萬元承接，實用呎價達13,135元，原業主約於3個月前以888萬元放售，最終減價92萬元成交，減幅約10.4%。

蔡嘉駿補充，原業主業主於2019年4月以990萬元購入單位，持貨4年帳面損失194萬元，期間售價大幅回落20%。

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