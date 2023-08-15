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【業績｜中概股】騰訊音樂次季收入5.5%、經調整純利15.3億人幣　上季末推新服務助用戶體驗、但料影響年內收入

股市 17:55 2023/08/15

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【業績｜中概股】騰訊音樂次季收入5.5%、經調整純利15.3億人幣　上季末推新服務助用戶體驗、但料影響年內收入

騰訊音樂 （01698） 公布次季業績，期內收入72.86億元（人民幣，下同），按年增5.5%；經營利潤15.39億元，按年增47.3%；純利12.98億元，按年增51.6%；經調整純利15.29億元，按年增48.6%。

騰訊音樂ADR（美：TME）盤前升3.3%，報6.35美元。

騰訊音樂次季在線音樂服務收入按年增長47.6%至42.5億元；在線音樂訂閱收入按年增長37.2%至28.9億元。次季在線音樂付費用戶數達到9,940萬，按年增長20.2%，按季淨增500萬；單個付費用戶月均收入9.7元，按年增14.1%。

騰訊音樂執行董事長彭迦信表示，上季在線音樂付費率和單個付費用戶月均收入再創新高， 在線音樂服務收入首次超過社交娛樂服務。

彭迦信稱，騰訊音樂從第二季度後期開始，主動採取一些服務提升和風控管理措施完善用戶體驗，料給下半年社交娛樂服務收入帶來壓力，並對今年集團的總收入產生一定影響，但認為會為更健康、更具韌性的長期可持續發展奠定基礎。

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編輯：李哲毅

騰訊音樂（美：TME） 港股 美股 騰訊音樂－SW（01698）
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