《Barbie》勢成華納史上票房冠軍 瑪歌羅比豪賺近4億

電影《Barbie》票房接連報捷，估計即將成為發行商華納兄弟（Warner Bros）史上最賣座電影。女主角瑪歌羅比（Margot Robbie）亦因此受惠，酬勞相信可高達約5,000萬美元（約3.91億港元）。

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外媒《Variety》報稱，《Barbie》目前全球票房合計達約11.8億美元（約92.3億港元），已經成為華納兄弟史上票房第二名。同時，《Barbie》亦已成為史上由女導演最高收入電影。

《Barbie》導演兼編劇之一的姬達嘉域（Greta Gerwig）相信亦受益於電影的成功，估計將獲分額外獎金。

如果《Barbie》票房維持現時走勢，估計將會超越電影《哈利波特－死神的聖物2》（“Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2），成為華納兄弟史上最賣座電影。

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據消息人士透露，瑪歌羅比受益於《Barbie》的強勁票房，估計連同身兼監製的分紅及主演的片酬，可獲得約5,000萬美元收入。

另有消息人士聲稱，《Barbie》製作團隊已獲接洽，商討拍攝續集事宜。不過，消息人士強調一切仍是初步階段，但據報華納屬意相同團隊拍攝續集。

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責任編輯：吳漢培