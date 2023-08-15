【財富排名】全球百萬富翁人數減少350萬 港人成人人均財富全球排第三

受一系列負面因素影響，環球經濟陷入衰退陰霾，不少人「身家」亦因此大縮水，瑞信最新發表2023年全球財富報告，去年全球家庭淨財富總額454.4萬億美元，按年跌2.4%，是2008年金融危機以來首次下跌。期內，每名成人的家庭財富亦跌3.6%，減至約8.47萬美元。去年全球美元百萬富翁人數減少350萬人至5940萬人。

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報告顯示，去年全球財富損失主要集中在北美、歐洲和亞太區，三者分別錄得約7.2萬億、3.7萬億，以及約2.1萬億美元的財富損失。當中，損失最多的地方是美國，其次是日本和中國。不過，拉丁美洲去年的財富總額增長近2.36萬億美元。而在全球人均財富方面，瑞士的成人人均財富約68.5萬美元（534.3萬元），繼續位居榜首，其次是美國和香港。財富中位數最高的則是比利時，其次是澳洲和香港。

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報告預測，未來5年全球財富將增長38%，至2027年時達到629萬億美元。而經濟增長、資產價格、匯率、通脹和利率等因素均可能影響全球財富。去年金融資產對財富下跌的影響最為明顯，但包括住屋在內的非金融資產則保持彈性。

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撰文：鄭日棱