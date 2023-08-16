【碧桂園2007】碧桂園挫逾2%　中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股　過去一年共狠沽2.62億股

▲ 【碧桂園2007】中國平安資產管理上周五減持碧桂園1409萬股 過去一年共狠沽2.62億股

碧桂園 （02007） 上周四（10日）發出盈警，自爆上半年虧損450億至550億元（人民幣，下同），承認正面臨階段性流動壓力，聯交所最新披露，中國平安資產管理隨著在上周五（11日）大手減持1409.4萬股，每股平均價0.98元，套現1381.21萬元。

碧桂園周三（16日）再度下挫，早市跌2.4%，報0.79元。

完成後，中國平安資產管理的碧桂園持股由13.96億股（5.04%）降至13.82億股（4.99%），由於已低過5%披露門檻，日後沽貨也無須披露。

值得留意是，碧桂園曾在2022年兩度配股，當時披露文件指，碧桂園在2022年8月3日完成配股當日，大股東中國平安資產管理的碧桂園持股量為16.44億股，意味約一年間，中國平安資產管理合共沽出2.62億股，以期間平均價2.11元計，沽出貨值5.53億元的碧桂園股份。

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編輯：李哲毅