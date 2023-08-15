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阿根廷總統初選右翼候選人爆冷勝 央行即貶貨幣18%

環球政經 12:30 2023/08/15

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阿根廷總統初選日前爆出冷門，右翼候選人Javier Milei在初選中意外勝出。

結果公布後，阿根廷央行將披索（Peso）貶值18%，並將基準利率上調21個百分點至118%。此舉旨在穩定市場，消除Milei獲勝給投資者帶來的衝擊。

盡管市場對温和派候選人抱有期望，但Milei還是獲得了約30%選票，從而引發了對即將於10月舉行的總統選舉的擔憂。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

這一事態發展導致阿根廷股票和美元計價主權債券下跌。Milei主張取消中央銀行、經濟美元化和削減開支，這反映了民眾對該國持續經濟危機的不滿。

阿根廷面臨嚴峻的經濟挑戰，外匯儲備不斷減少，預計今年的通脹將達到142.4%。阿根廷正徘徊在10年來第6次經濟衰退的邊緣。

雖然Milei提出的用美元取代披索的建議可能抑制通脹，但專家警告，此舉也可能引發金融動蕩。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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撰文 : 林斯凱

阿根廷 選舉 外滙儲備 美元 中央銀行 經濟
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