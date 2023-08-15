穆迪分析：中國今年底或超日本 成世界最大汽車出口國

據穆迪分析（Moody's Analytics）預測，到2023年底，中國將超過日本成為世界第一大汽車出口國。中國在疫情期間取得的進步使其超越韓國和德國，成為第二大汽車出口國。

中國與日本的汽車出口差距正在縮小，2023年第二季，中國的汽車出口每月落後約7萬輛，而去年同期為17.1萬輛。

中國對電動車（EV）的重視推動了其汽車出口的增長，2023年上半年電動車出口額翻了一倍。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

中國在鋰電池生產方面的優勢和低廉的勞動力成本，使其在電動車生產方面佔據優勢，中國生產的鋰供應量佔全球供應量的一半以上。

Tesla和寶馬等大型汽車公司已在中國建立生產設施，但奇瑞和上汽等本土品牌仍佔據主導地位。

分析認為，新技術在中國汽車行業的快速融合令人矚目。亞太地區的汽車出口出現了不同程度的復甦，去年電動車佔全球乘用車銷量的近30%，這主要是由中國減價和政府支持所推動。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機