日本次季GDP按年增6% 遠超市場預期

日本政府周二公布臨時數據，日本經濟連續第三季擴張，強勁的出口增長使第二季GDP按年增長6%，大大超出市場預期的3.1%；按月則增長1.5%，同樣超預期的0.8%。

復甦主要得益於強勁的汽車出口和旅遊業的推動，盡管經濟危機後的消費復甦乏力。

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然而，潛在的弱點依然存在，由於食品和家用電器銷售受到價格上漲的影響，私人消費下降了復甦0.5%。在美國和歐洲需求的推動下，外部需求激增，加上旅遊業的促進，極大地推動了經濟增長，掩蓋了對國內需求的擔憂。

雖然實際工資有所改善，企業投資依然強勁，但整體復甦的可持續性並不確定，尤其是在全球經濟衰退的前景下，決策者仍持謹慎態度，而中央銀行的觀望立場也表明不確定性依然存在。

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