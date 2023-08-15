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【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試

科技 17:31 2023/08/15

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Netflix自2021年在手機應用程式加入遊戲功能後，便一直致力於為會員提供更出色的遊戲體驗。Netflix昨（14日）宣布，將向部分英國及加拿大用戶，提供在指定電視及電腦運行的遊戲串流服務Beta版。

【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能

Netflix遊戲副總監Mike Verdu撰文指，該企正努力讓其遊戲串流服務拓展至更多設置上，讓世界各地的用戶更容易玩遊戲，而其第一步則是在選定的電視和電腦上測試遊戲。預計初步提供兩款遊戲進行測試，分別是 Netflix遊戲工作室旗下的Night School Studio的《Oxenfree》及《Molehew's Mining Adventure》。

據悉，相關測試已於昨日開始，一小部分的英國及加拿大用戶，可在選定的電視上進行有限的Beta測試，並可在未來幾周內通過Netflix官網及受支持的瀏覽器，在PC和Mac上進行電腦版本的Beta測試。用戶能以手機作爲在電視上玩遊戲的控制器，而在PC和Mac上，則可透過鍵盤和滑鼠遊玩。

Netflix表示，是次限量測試旨在測試其遊戲串流技術與控制器，以改善用戶體驗。電視裝置目前僅限於在特定裝置上運行，包含 Amazon Fire TV Streaming Media Players、附有Google TV的Chromecast、LG 電視、Nvidia Shield TV、Roku設備、Samsung智能電視，及 Walmart ONN。另表明將會陸續增加可兼容的裝置。

【共享帳號】Disney+將打擊帳號共享　冀提升收益

【Netflix吸金大法】取消基本無廣告方案變相加價　Netflix美、英用家淪最新受害者

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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