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【全球經濟】去年全球財富錄14年來首次下跌　香港人平均財富僅次瑞士美國

股市 18:21 2023/08/15

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環球經濟去年受到通脹及經濟衰退陰霾影響，拖累全球身家「大縮水」。瑞銀與瑞信最新發表2023年全球財富報告，指去年私人淨財富總額按年跌2.5%，為2008年金融海嘯以來首錄跌幅，其中港人在人均財富及財富中位數排名均躋身三甲。該行更預期，全球財富未來5年將增長38%至629萬億美元。

瑞士人均財富高踞榜首

該行指，按現時名義美元計算，截至2022年底，私人淨財富按年減少11.3萬億美元或跌2.4%，總額跌至454.4萬億美元。成年人均財富按年減少3,198美元或跌3.6%。美元兌多個貨幣升值是導致財富減少主要原因。 相對而言，金融資產價值下跌對財富影響較大，房地產等非金融資產則保持穩定。

以成年人的人均財富而言，瑞士繼續高踞榜首，其次是美國、香港、澳洲和丹麥；財富中位數方面，首三位依次為比利時、澳洲和香港。令香港成為兩項數字均位列三甲的唯一地區。全球最富有的1%人群的財富份額下降至44.5%，期內全球美元百萬富翁人數亦減少 350 萬人，至 5940 萬人。

料2027年人均財富增至逾11萬美元

從地區分析，全球財富減少主要集中在北美和歐洲等較為富裕的地區。這些地區的財富合共減少了10.9萬億美元；亞太區財富減少了2.1萬億美元，去年財富減少最嚴重的國家是美國，其次為日本、中國、加拿大和澳洲。財富增長最快的國家則為俄羅斯、墨西哥、印度和巴西。

報告預測，全球財富將於未來五年增長38%，總額更將於2027年達到629萬億美元。中等收入市場將成為引領全球財富增長趨勢的主要動力。估計到2027年，成年人的人均財富將達到110,270美元，全球將有8,600萬百萬富翁，超高淨值人士（UHNWI）數量或將增加至37.2萬人。

經濟學家Anthony Shorrocks指，如果匯率仍維持在2021年的水平，2022年全球財富總額則會增加3.4%，而成年人的人均財富將增加2.2%。但即使維持匯率不變，去年仍然是2008年以來財富增長最慢的一年。假設匯率不變，但計算通脹帶來的影響，2022年財富實際減少幅度將擴大至2.6%。

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