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【人口回升】香港2023年年中人口回升15.2萬、淨遷入17.4萬　港府大手修訂去年底數據？

宏觀解讀 17:51 2023/08/15

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【人口回升】香港2023年年中人口回升15.2萬人　淨遷入17.4萬、相當前3年流出量多少？

政府公布香港2023年年中人口臨時數字，香港人口止跌回升，最新人口約749.81萬人，較經修訂後去年中人口734.6萬，回升15.2萬人或2.1%。至於外界藉以評估移民潮規模的「香港居民淨遷移」數據，亦終止前3年臨時數據顯示的人口流出，2022年至2023年中初步統計有17.4萬人淨流入。

以港府經修訂後的數據計算，2019年中至2022年中3年間，香港居民淨遷移為12.27萬人，反映近一年人口淨遷入已補回前3年流出量有餘。

若撇除持續移入的單程證持有人，近3年其他香港居民淨遷出共17.7萬人，最近一年則淨移入14.3萬人。

港府修訂去年底數據　人口由初步統計下跌0.9%轉升1%

值得注意，港府最新補充，2021年年底至2022年年底的人口變動率亦修訂為+1.0%，與年初公布的臨時數據，人口減少0.9%明顯有變。

另外，港府亦修訂2022年全年的淨遷移人口數據，由臨時數據時估算的淨移出3.88萬人，大幅修訂為增加10.06萬人。

以往港府都會明顯修訂單程證持有人以外的人口淨遷移數據，但變動幅度大多僅為數萬，較少出現前後差距逾10萬。

年度香港居民淨遷移單程證持有人移入其他淨遷移
2023年中期
（臨時數字）		+174,000+31,000+143,000
2022年中期-40,400+18,300-58,700
2021年中期-55,300+13,900-69,200
2020年中期-27,000+22,100-49,100
2019年中期+49,700+44,000+5,200
2018年中期+52,300+41,000+11,200
2017年中期+42,400+55,700-13,300
2016年中期+32,200+46,700-14,400
2015年中期+44,800+37,800+7,000
2014年中期+37,300+43,500-6,300
資料來源：港府統計署（除2023年為臨時數字，其餘為經修訂數據）

香港出生人口續低企

港府最新數據亦顯示，2022年中至23年中，出生人數僅3.26萬人，與年初公布2022年出生人口僅3.25萬的新低，相差無幾。與此同時，香港期間死亡人數為5.46萬人，反映期內自然流失人口2.2萬人。

政府發言人指出，香港疫情防控措施在去年下半年開始穩步放寬，香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，使不少在疫情期間留在外地的香港居民返回香港，同時亦有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，致使2023年上半年錄得大量居民淨移入。

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編輯：麥德銘

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