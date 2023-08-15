【人口回升】香港人口回升15.2萬　淨遷入17.4萬、創逾20年高　港府解釋大手修訂去年數據原因（第二版）

▲ 【人口回升】香港2023年年中人口回升15.2萬、淨遷入17.4萬 港府大手修訂去年底數據？

政府公布香港2023年年中人口臨時數字，香港人口止跌回升，最新人口約749.81萬人，較經修訂後去年中人口734.6萬，回升15.2萬人或2.1%。至於外界藉以評估移民潮規模的「香港居民淨遷移」數據，亦終止前3年人口流出，2022年至2023年中初步統計有17.4萬人淨流入。港府指出，上半年淨移入的香港居民人數，並符合「居住人口」定義下逗留時間最少1個月的條件，是廿多年來數量最多。

以港府經修訂後的數據計算，2019年中至2022年中3年間，香港居民淨遷出12.27萬人，反映近一年人口淨遷入已補回前3年流出量有餘。

若撇除持續移入的單程證持有人，前3年其他香港居民淨遷出共17.7萬人，最近一年則淨移入14.3萬人。

港府修訂去年底數據 人口由初步統計下跌0.9%轉升1%

值得注意，港府同時表示，2021年年底至2022年年底的人口變動率修訂為+1.0%，與年初公布的臨時數據中，人口減少0.9%明顯有變。

當中主要變化是，港府修訂年內淨遷移人口數據，由臨時數據時估算的淨移出3.88萬人，大幅修訂為淨增加10.06萬人，前後差距近14萬。

港府：年初編制數據未有客觀數據判定 令修訂幅度較大

以往港府都會明顯修訂單程證持有人以外的人口淨遷移數據，但變動幅度大多僅為數萬，較少出現前後差距逾10萬。

政府發言人回應本報查詢時稱，2022年年底人口有較大幅度修訂，主要是因為在編製臨時數字時沒有客觀數據可以預計到今年上半年（統計時點的後6個月）會錄得大量永久性居民流入。

發言人解釋，要判斷入境人士是否符合「居住人口」定義，需計算香港居民在該時點前及後各6個月在香港實際逗留的時間，亦即包括2023年上半年的情況。香港從去年底逐步恢復通關，未能全得知居民流動實際會如何改變。 統計處已盡量參考在疫情前本港人口的出入境數據，並預期他們會在疫情防控措施全面放寬後分階段回港。

然而，實際的情況是在2023年上半年短短數月內錄得淨移入的香港居民人數，並符合「居住人口」定義下逗留時間最少1個月的條件，實際上是廿多年來數量最多。

港府表示，以疫情前5年（即2015至2019年），臨時數字與最終數據的人口修訂幅度，介乎減少16000人至增加20000人之間。

香港近10年人口流動數據

年度 香港居民淨遷移 單程證持有人移入 其他淨遷移 2023年中期

（臨時數字） +174,000 +31,000 +143,000 2022年中期 -40,400 +18,300 -58,700 2021年中期 -55,300 +13,900 -69,200 2020年中期 -27,000 +22,100 -49,100 2019年中期 +49,700 +44,000 +5,200 2018年中期 +52,300 +41,000 +11,200 2017年中期 +42,400 +55,700 -13,300 2016年中期 +32,200 +46,700 -14,400 2015年中期 +44,800 +37,800 +7,000 2014年中期 +37,300 +43,500 -6,300 資料來源：港府統計署（除2023年為臨時數字，其餘為經修訂數據）

香港出生人口續低企 港府：有信心人才回流、匯聚外來人才

港府最新數據亦顯示，2022年中至23年中，出生人數僅3.26萬人，與年初公布2022年出生人口僅3.25萬的歷史低位，相差無幾。與此同時，香港期間死亡人數為5.46萬人，反映期內自然流失人口2.2萬人。

政府發言人指出，隨着香港與內地及世界各地繼續恢復正常往來，促使不少在疫情期間留在外地的香港居民返回香港，加上政府近年推出多項招攬人才和輸入勞工計劃，有利匯聚外來人才，形成未來人口增長的重要動力，使整體人口逐漸上升。

發言人續指，新一套人口推算結果，將為政府各政策局及部門在規劃各項公共服務及製定政策提供重要參考。人口推算是一個客觀的統計工具，讓政府可以更具體地了解，在考慮相關政策的影響後，未來整體人口會如何改變。

（第二版加入港府解釋上修人口流動數據原因）

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編輯：麥德銘