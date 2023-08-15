【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇　海洋主題展活力

長實（01113）發展的油塘親海駅I，由於項目的三房單位比例較親海駅II高，是次新開放三房示範單位供傳媒參觀，單位以1座20樓E室作為藍本搭建，為連裝修示範單位，以遊艇及海洋作為設計概念。單位實用面積714平方呎，屬三房一套間隔。

1座20樓E室

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客飯廳以長型開則，其中飯廳有L型金屬裝飾櫃，以金色特色牆襯托大圓飯枱，突顯高貴感覺。地板暖色系的天然雲石鋪砌，令客廳及飯廳感覺更遼闊、更優雅、更具藝術氣質。

主人睡房及睡房牆身均以藍色作主調，帶出柔和舒適的環境。其中主人房位於走廊盡頭，空間充裕，除了可擺放三邊落床的大床外，並設有梳妝台及大衣櫃，滿足戶主日常需要。

發展商另將其中一間睡房改為書房，並且拆除部份牆身，令空間跟客廳結合，給予住戶寬闊空間感。廚房以梗廚開則，設有特長工作枱，提供充足的下廚空間。

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