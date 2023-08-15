德州女子遭前男友網上散播艷照 法院判獲賠近94億

美國德州一名女子DL與前男友傑克遜（Marques Jamal Jackson）分手後，遭男方於社交媒體及成人平台散播艷照。DL去年入稟法院控告前男友的影像性暴力行為，法院裁定DL獲12億美元（約93.6億港元）庭外和解費，但估計僅為象徵金額。

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原告DL於2016年與傑克遜相戀，拍拖初期已搬到伊利諾伊州芝加哥同居，DL曾自願與傑克遜分享私密照。

DL於2021年10月與傑克遜分手後搬回德州，傑克遜不久後在網上發布DL的艷照。

法庭文件顯示，傑克遜於發送給DL的最後一條訊息中威脅對方：

你將用餘生嘗試刪除自己在互聯網上（的痕跡），但仍徒勞無功。你遇到的所有人都知道這件事，並去尋找（相片）。

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據悉，傑克遜在分手後利用DL母親的家庭保安系統監視DL，並向DL親友發送有女方艷照的網站連結。

休斯敦地區陪審團裁定，DL可獲得12億美元和解費。

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責任編輯：鄭錦玲