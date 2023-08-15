  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德州女子遭前男友網上散播艷照 法院判獲賠近94億

環球社會熱點 17:15 2023/08/15

分享：

分享：

美國德州一名女子DL與前男友傑克遜（Marques Jamal Jackson）分手後，遭男方於社交媒體及成人平台散播艷照。DL去年入稟法院控告前男友的影像性暴力行為，法院裁定DL獲12億美元（約93.6億港元）庭外和解費，但估計僅為象徵金額。

「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款 【下一頁】

原告DL於2016年與傑克遜相戀，拍拖初期已搬到伊利諾伊州芝加哥同居，DL曾自願與傑克遜分享私密照。

DL於2021年10月與傑克遜分手後搬回德州，傑克遜不久後在網上發布DL的艷照。

法庭文件顯示，傑克遜於發送給DL的最後一條訊息中威脅對方：

你將用餘生嘗試刪除自己在互聯網上（的痕跡），但仍徒勞無功。你遇到的所有人都知道這件事，並去尋找（相片）。

阿根廷披索貶值近18% 央行加息21厘 基準利率118厘 【下一頁】

據悉，傑克遜在分手後利用DL母親的家庭保安系統監視DL，並向DL親友發送有女方艷照的網站連結。

休斯敦地區陪審團裁定，DL可獲得12億美元和解費。 

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款
今日
「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款
特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊
今日
特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊
加州50賊洗劫百貨公司 搶近80萬財物
2023/08/14
加州50賊洗劫百貨公司 搶近80萬財物
南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓
2023/08/14
南韓多間媒體收恐嚇電郵 預告周二炸首爾市政府大樓
難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力
2023/08/13
難民船渡英吉利海峽沉沒6死 英國被指打擊偷渡不力

你可能感興趣

「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款
今日 15:00
「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款
特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊
今日 12:01
特朗普遭刑事檢控 涉佐治亞州選舉舞弊
加州50賊洗劫百貨公司 搶近80萬財物
16:50 2023/08/14
加州50賊洗劫百貨公司 搶近80萬財物
罪案 社交平台 分手 德克薩斯 美國

下一篇文章

英國失業率升幅超預期 薪資增長創新高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
夏威夷山火增至89死 為美國百年來最嚴重火災
新冠變種蔓延 世衛：確診通報增80%
新冠變種蔓延 世衛：確診通報增80%
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
北韓邀外國球手參加高爾夫球賽 金正日傳11次一桿入洞
北韓邀外國球手參加高爾夫球賽 金正日傳11次一桿入洞
澳洲12歲玩具女王買百萬豪車 斥巨資攜愛犬移居新加坡
澳洲12歲玩具女王買百萬豪車 斥巨資攜愛犬移居新加坡
澤連斯基打貪 數十徵兵主管解職
澤連斯基打貪 數十徵兵主管解職
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款