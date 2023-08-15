  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】MPF資產總額重上逾1.14萬億元 邊間強積金受託人市佔率下跌？

Hot Talk 17:10 2023/08/15

分享：

分享：

7月份MPF資產總值單月勁彈363億元

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至7月底止，有4間服務提供者的市場佔有率按月出現變化當中僅宏利 （00945） 的市佔率下跌，另有3間上升，包括永明金融、中銀保誠及恒生 （00011） ，市料主因是重倉中港股票的MPF經營者，投資回報勁翻身，GUM強積金顧問指7月份表現最好是港股，急漲7.1%，大中華股票也反彈逾6%；扭轉首6個月中港股票急挫近5%的慘況。

由於港股佔MPF比重高達21%，故其升跌影響不少。可惜，踏入8月受內房股債雙殺所累，相信在中港股票佔比較多的營辦商，市場份額又再掉頭下跌。

宏利的市佔率雖逆市獨降，但龍頭地位未受動搖，管理MPF總額為3126.31億元。回顧上半年，首6個月MPF平均回報升3%，一哥為上半年的大贏家，市佔率急升0.3個百分點，專家相信主要受惠旗下4隻王牌產品：歐美日股票及國際股票勁彈所帶挈，當中最賺錢的美股MPF，上半年更狂升17%。

7月份17間MPF營辦商市佔率

宏利27.2%（按月跌0.1個百分點）
滙豐17.7%
永明金融11.2%（按月升0.1個百分點）
友邦 （01299） 9%
中銀保誠7.3%（按月升0.1個百分點）
恒生 （00011） 5.8%（按月升0.1個百分點）
信安5.6%
BCT銀聯5.5%
富達4.3%
東亞 （00023） 2.6%
景順1.8%
交銀香港0.7%
新地 （00016） 僱主營辦計劃0.6%
雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通0.4%
中國人壽0.4%
尚乘0.07%
海通0.04%
註：數據截至7月底，資料來源：積金評級

至於MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，7月份急彈逾363億元，再升至1.14萬億元。

惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾635.59億元，景順為207.34億元，結盟後合共逾842.93億元，市佔率7.3%；將超越中銀保誠的834.47億元或7.2%，晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指7月底MPF的總資產值逾11481.14億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），7月份維持在1.32%。

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

相關文章：【MPF】GUM：7月強積金人均賺6864元　這兩種股票基金表現最好

【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 留意特惠息即將到期

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

開啟hket App，閱讀全文
恒生銀行（00011） 友邦保險（01299） 永明金融 滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945） 強積金 財富及退休規劃
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【盈喜︱物管股】融創服務兩原因中期扭虧　料賺不低於3億元人民幣

下一篇文章

【俄羅斯加息】俄羅斯緊急加息350點子至12厘　阻止貨幣俄羅斯盧布持續下跌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款