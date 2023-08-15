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【MPF】MPF資產總額重上逾1.14萬億元 邊間強積金受託人市佔率下跌？
據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至7月底止，有4間服務提供者的市場佔有率按月出現變化當中僅宏利 （00945） 的市佔率下跌，另有3間上升，包括永明金融、中銀保誠及恒生 （00011） ，市料主因是重倉中港股票的MPF經營者，投資回報勁翻身，GUM強積金顧問指7月份表現最好是港股，急漲7.1%，大中華股票也反彈逾6%；扭轉首6個月中港股票急挫近5%的慘況。
由於港股佔MPF比重高達21%，故其升跌影響不少。可惜，踏入8月受內房股債雙殺所累，相信在中港股票佔比較多的營辦商，市場份額又再掉頭下跌。
宏利的市佔率雖逆市獨降，但龍頭地位未受動搖，管理MPF總額為3126.31億元。回顧上半年，首6個月MPF平均回報升3%，一哥為上半年的大贏家，市佔率急升0.3個百分點，專家相信主要受惠旗下4隻王牌產品：歐美日股票及國際股票勁彈所帶挈，當中最賺錢的美股MPF，上半年更狂升17%。
7月份17間MPF營辦商市佔率
|宏利
|27.2%（按月跌0.1個百分點）
|滙豐
|17.7%
|永明金融
|11.2%（按月升0.1個百分點）
|友邦 （01299）
|9%
|中銀保誠
|7.3%（按月升0.1個百分點）
|恒生 （00011）
|5.8%（按月升0.1個百分點）
|信安
|5.6%
|BCT銀聯
|5.5%
|富達
|4.3%
|東亞 （00023）
|2.6%
|景順
|1.8%
|交銀香港
|0.7%
|新地 （00016） 僱主營辦計劃
|0.6%
|雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通
|0.4%
|中國人壽
|0.4%
|尚乘
|0.07%
|海通
|0.04%
|註：數據截至7月底，資料來源：積金評級
至於MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，7月份急彈逾363億元，再升至1.14萬億元。
惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾635.59億元，景順為207.34億元，結盟後合共逾842.93億元，市佔率7.3%；將超越中銀保誠的834.47億元或7.2%，晉身5大。
此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指7月底MPF的總資產值逾11481.14億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），7月份維持在1.32%。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪