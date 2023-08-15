【MPF】MPF資產總額重上逾1.14萬億元 邊間強積金受託人市佔率下跌？

▲ 7月份MPF資產總值單月勁彈363億元

據強積金（ MPF ）專家積金評級的最新統計，截至7月底止，有4間服務提供者的市場佔有率按月出現變化當中僅宏利 （00945） 的市佔率下跌，另有3間上升，包括永明金融、中銀保誠及恒生 （00011） ，市料主因是重倉中港股票的MPF經營者，投資回報勁翻身，GUM強積金顧問指7月份表現最好是港股，急漲7.1%，大中華股票也反彈逾6%；扭轉首6個月中港股票急挫近5%的慘況。

由於港股佔MPF比重高達21%，故其升跌影響不少。可惜，踏入8月受內房股債雙殺所累，相信在中港股票佔比較多的營辦商，市場份額又再掉頭下跌。

宏利的市佔率雖逆市獨降，但龍頭地位未受動搖，管理MPF總額為3126.31億元。回顧上半年，首6個月MPF平均回報升3%，一哥為上半年的大贏家，市佔率急升0.3個百分點，專家相信主要受惠旗下4隻王牌產品：歐美日股票及國際股票勁彈所帶挈，當中最賺錢的美股MPF，上半年更狂升17%。

7月份17間MPF營辦商市佔率

宏利 27.2%（按月跌0.1個百分點） 滙豐 17.7% 永明金融 11.2%（按月升0.1個百分點） 友邦 （01299） 9% 中銀保誠 7.3%（按月升0.1個百分點） 恒生 （00011） 5.8%（按月升0.1個百分點） 信安 5.6% BCT銀聯 5.5% 富達 4.3% 東亞 （00023） 2.6% 景順 1.8% 交銀香港 0.7% 新地 （00016） 僱主營辦計劃 0.6% 雲鋒金融 （00376） 擁有的萬通 0.4% 中國人壽 0.4% 尚乘 0.07% 海通 0.04% 註：數據截至7月底，資料來源：積金評級

至於MPF總資產值於6月底重上1.1萬億元，7月份急彈逾363億元，再升至1.14萬億元。

惟須注意，及至第4季，5大營辦商將出現執位，因景順與BCT銀聯屆時正式結盟，達成MPF長期協議。如以BCT現時管理的MPF逾635.59億元，景順為207.34億元，結盟後合共逾842.93億元，市佔率7.3%；將超越中銀保誠的834.47億元或7.2%，晉身5大。

此外，打工仔緊盯的收費問題，積金評級指7月底MPF的總資產值逾11481.14億元；而積金局網站顯示，計及基本使費的平均開支比率（FER），7月份維持在1.32%。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪