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【大行報告】 大和﹕龍湖短期債務風險較低 仍調低目標價25%

股樓投資 17:02 2023/08/15

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大和發表研究報告，將內房股龍湖集團（00960）目標價由35.2元下調25.3%至26.3元，但仍維持「買入」評級。該行表示，儘管市場對民營房地產商的流動性憂慮升高，但龍湖仍是該行偏好的數家民企內房之一，短期內的償債能力較佳，也視其為政策調控的主要受益者。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

報告指出，自4月以來，內地置業情緒下滑，新屋銷售回落，拖累龍湖銷售表現，但今年首7個月合約銷售仍按年升6%，表現優於多家民營房企。不過，大和預計龍湖餘下時間的銷售表現可能受拖累，全年合約銷售或按年下跌3%至1,950億元人民幣。

【騰訊 700】 Prosus計劃續減持騰訊 預期年底持股降至24至25%【見下頁

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此外，報告指龍湖今年餘下時間並無離岸債券到期，主要到期債項為可再融資的銀行貸款，因此暫時對公司債務兌付能力暫不太擔心。不過，隨著近期更多民營房企面臨財務問題，將會影響龍湖銷售和股價走勢，因此下調龍湖2023至2025年每股盈利預測1%至10%，並下調目標價。

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記者：郭秀慧

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港股 地產 買入 目標價 每股盈利 龍湖集團（00960） 大行報告

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