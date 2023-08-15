▲ 【阿里巴巴9988】阿里雲據報不再分管企業版軟件釘釘 後者歸為阿里N公司

阿里巴巴 （09988） 「1+6+N」組織調整仍在進行中，有內媒指，阿里巴巴最新部署是從即將完全分拆的阿里雲智能集團手上，將企業版即時通訊軟件及協作平台釘釘獨立出來，成為阿里巴巴創新業務「N」旗下公司。

報道指，8月13日，釘釘總裁葉軍對內宣布，釘釘將不再由阿里雲分管，成為獨立「N」公司；釘釘COO 庫偉將回到阿里雲，另有任用，匯報對像從葉軍轉為阿里雲智能集團董事長、CEO 張勇。

庫偉此前是阿里集團副總裁、阿里雲原 IoT 總經理，他在 2022 年 3 月加入釘釘，負責釘釘大客戶團隊，包括產品、銷售和生態職能。庫偉曾是聯通運營商高管，有豐富的政企客戶經驗。



報道引述阿里消息人士指，「1+6+N」 的組織調整中，6 家業務集團是阿里集團長期投入的主要方向，N公司則是集團的創新業務，集團在資金上會支持三年，更長遠看，這些公司需要靠自己的經營所得和外部融資獨立生存。釘釘未來還會有對外融資，和獨立上市的可能性。葉軍在今年 6 月曾表示，釘釘的目標是在 3 年內實現盈虧平衡。

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編輯：李哲毅