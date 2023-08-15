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【業績｜光伏股】新特能源中期少賺15.3% 不派中期息
股市 17:02 2023/08/15
新特能源 （01799） 公布中期業績。新特能源半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為47.6億元（人民幣，下同），按年跌15.3%，基本每股收益3.33元，不派中期息。新特能源績前跌2.4%，收報14.66元，成交4820.7萬元。
期內，受惠多晶硅產能釋放，產品銷量增加，集團收入按年增長19.7%至174億元。毛利80.3億元，按年跌3.3%；綜合毛利率為46.15%，較上年同期下降10.99個百分點。
集團實現多晶硅產量7.61萬噸，及實現銷量8.61萬噸，分別按年增長64.7%及80.5%。雖然產量大增，受多晶硅價格下跌32%影響，多晶硅板塊實現營業收入126.18億元，增長21.79%。
集團加大市場開發力度，風能、光伏電站建設業務規模擴大，風能、光伏電站建設板塊實現營業收入27.34億元，按年增長11.2%。風能、光伏電站運營板塊實現營業收入11.39元，下降6.2%。
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責任編輯︰梁浩碩
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