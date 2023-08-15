  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

M&S業績將比預期有「顯著改善」稱營業利潤率 「繼續保持強勁」

環球政經 16:14 2023/08/15

分享：

分享：

英國零售商瑪莎百貨公司Marks & Spencer（MKS）周二（15日）上調了利潤展望，稱需求幫助其服裝、家居和食品業務贏得了新客戶，使其股價大幅上漲。

M&S今年迄今為止股價已上漲了 66%，它表示，現在預計 2023-24 年全年的利潤將增長，而之前預測的是小幅下降。該集團股價大漲 8%。與其他英國大型零售商一樣，盡管生活成本危機已進入第二個年頭，但M&S仍受益於強勁的消費支出。

M&S也受益於其對提供高品質食品的重視，這有助於贏得那些不太熱衷於外出就餐的購物者的青睞，同時，價格合理的時裝系列也會定期更新。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

這份出乎意料的聲明承諾，在11 月份公佈中期業績時，M&S的業績將比之前的預期有「顯著改善」，這幫助提高了包括Next 和Primark 所有者在內的其他零售商的股價。

M&S 表示，今年前 19 周的食品類銷售同比增長超過 11%，服裝和家居類銷售同比增長超過 6%。集團營業利潤率 「繼續保持強勁」。不過，它也警告說，經濟前景仍然存在很大的不確定性，隨著時間的推移，消費市場有可能會緊縮。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

在首席執行官麥金（Stuart Machin）的領導下，M&S 正在尋求建立一個更具彈性的企業，注重服裝和食品的質量和價值，大力投資於技術和電子商務，並對其門店進行徹底改造。

M&S為降低某些食品的價格而進行的投資也促進了銷售，同時還為那些希望更多呆在家裡的購物者提供高品質的葡萄酒和餐飲優惠。

房屋經紀商 Shore Capital 的克萊夫-布萊克（Clive Black）表示，在其他扭虧為盈的舉措未能實現後，M&S 的景氣需要很長時間才能好轉，但他將利潤展望上調了 9%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
遠洋集團 盈警 遠洋集團（03377） 異動股 港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【大行報告】以更好增長前景跑贏國企同行 美銀證券首予建發國際「買入」
【大行報告】以更好增長前景跑贏國企同行 美銀證券首予建發國際「買入」
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【裝修設計】33萬裝修394呎居屋「清水樓」 玄關佈局加強全屋私隱度
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考
【政府工】綜合招聘考試今日起接受報名 有意應徵公務員職位人士可報考
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款