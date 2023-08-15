M&S業績將比預期有「顯著改善」稱營業利潤率 「繼續保持強勁」

英國零售商瑪莎百貨公司Marks & Spencer（MKS）周二（15日）上調了利潤展望，稱需求幫助其服裝、家居和食品業務贏得了新客戶，使其股價大幅上漲。

M&S今年迄今為止股價已上漲了 66%，它表示，現在預計 2023-24 年全年的利潤將增長，而之前預測的是小幅下降。該集團股價大漲 8%。與其他英國大型零售商一樣，盡管生活成本危機已進入第二個年頭，但M&S仍受益於強勁的消費支出。

M&S也受益於其對提供高品質食品的重視，這有助於贏得那些不太熱衷於外出就餐的購物者的青睞，同時，價格合理的時裝系列也會定期更新。

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這份出乎意料的聲明承諾，在11 月份公佈中期業績時，M&S的業績將比之前的預期有「顯著改善」，這幫助提高了包括Next 和Primark 所有者在內的其他零售商的股價。

M&S 表示，今年前 19 周的食品類銷售同比增長超過 11%，服裝和家居類銷售同比增長超過 6%。集團營業利潤率 「繼續保持強勁」。不過，它也警告說，經濟前景仍然存在很大的不確定性，隨著時間的推移，消費市場有可能會緊縮。

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在首席執行官麥金（Stuart Machin）的領導下，M&S 正在尋求建立一個更具彈性的企業，注重服裝和食品的質量和價值，大力投資於技術和電子商務，並對其門店進行徹底改造。

M&S為降低某些食品的價格而進行的投資也促進了銷售，同時還為那些希望更多呆在家裡的購物者提供高品質的葡萄酒和餐飲優惠。

房屋經紀商 Shore Capital 的克萊夫-布萊克（Clive Black）表示，在其他扭虧為盈的舉措未能實現後，M&S 的景氣需要很長時間才能好轉，但他將利潤展望上調了 9%。

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記者：張瑋婷