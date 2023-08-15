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【業績｜豬肉股】萬洲國際上半年少賺45%息5仙、周息率7.5厘　中國下半年豬價料較上半年反彈10%至20%（第二版）

股市 17:59 2023/08/15

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【業績│豬肉股】萬洲國際上半年少賺45%　中期息維持0.05港元、周息率7.5厘

豬肉股萬洲國際 （00288） 萬洲上半年生物公允價值調整前純利3.83億美元，按年降45.4%；生物公允價值調整後純利4.2億美元，按年跌44.7%；每股賺2.99美元，每股派中期息維持5仙。萬洲績前收報4.01元，跌0.5%，以此推算，現價周息率近7.5厘。

萬洲上半年收入跌2.1%至131.16億美元，主要是由於中國及美國的肉製品收入減少；經營利潤跌47.2%至6.39億美元，則受累於豬肉分部虧損所致。

美國生豬與豬肉的市場價差將擴大

集團豬肉業務上半年經營虧損4.09億美元，當中美國及墨西哥經營虧損4.95億美元。萬洲管理層預期，隨美國生豬與豬肉的市場價差擴大，相信生豬盈利下半年表現會回升。歐洲上半年生豬價格顯著上漲，錄得4400萬美元經營利潤，料下半年會繼續陸得好表現。

萬洲管理層指，中國豬價今年來低位徘徊，主要受到供求關係影響，業務已連續7個月虧損，預期隨小型豬肉生產商退出市場或減產，下半年豬肉供應會減，加上未來數月是銷售旺季，豬價在供應減但需求增的情況料由低位反彈，下半年價格較上半年反彈10%至20%，但全年豬價仍低於去年。

非洲豬瘟對豬肉生產商的影響將減少

萬洲上半年美國及歐洲屠宰量下降，但被中國及墨西哥的升幅所抵銷；期內中國豬肉銷量收入增加4.5%，美國及墨西哥收入下降5%，主要是由於銷量減少及豬肉價值下跌所致；歐洲則由於售價增幅超過銷量跌幅，收入增加22.4%。

對於非洲豬瘟（ASF）風險，萬洲指，2018至2019年非洲豬瘟對中國豬肉行業影響較大，但隨過去數年同業均將設備升級改造，有助減低非洲豬瘟傳播風險，相信未來非洲豬瘟對豬肉生產商的影響將減少。

內製品方面，萬洲上半年肉製品銷量約159.7萬公噸，按年跌0.9%；豬肉銷量約202.6萬公噸，按年跌0.2%。萬洲國際指，內地肉製品上半年銷量上升2.8%，主要是部分渠道自疫情管控中恢復，以及擴大銷售網絡所致；美國肉製品銷量下跌6.3%，主要受累消費者需求疲軟所致；歐洲則受惠收購Goodies，地區銷量上升3.7%。

（第二版加入管理層言論）

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編輯：李哲毅、陳韻妍

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