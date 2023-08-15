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【銀債2023】銀債向隅退款周五回籠 專家教長者4大財息兼收好出路（附銀債歷年分配結果表）

Hot Talk 16:48 2023/08/15

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明天銀債將公布配發結果

銀色債券將於明天（8月15日）公布分配結果，觀乎去年長者平均獲派15手（每手1萬元），最多分到21手；今年申請人數逾32.6萬人，凍資約721.8億元，皆創歷來新高。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部助理總經理梁美怡預計，申請20手或以下可獲全數派發。

此外，本周五（18日）涉資逾171.8億元的向隅退款將退還給申請人，富途（美：FUTU）的專家建議4大穩中求勝替代品，長者不妨趁閒資回籠前先做功課，為養老錢尋覓好出路。

銀債歷年認購及分配結果

年份認購人數認購金額（億元）每人最多獲派手數平均每人獲發手數超額倍數（倍）#最終發行額（億元）
2023年約32.6萬*約721.8明天才公布配發結果  550
2022年28.96萬624.6221手15手0.39450
2021年25.68萬678.6314手11手1.26300
2020年13.52萬432.2414手約14手1.88150
2019年5.65萬79.186手約6手1.6330
2018年4.54萬62.218手約8手1.0730
2017年4.48萬41.8310手約10手0.3930
2016年7.6萬89.315手約5手1.9830
*第8批銀債料於8月16日公布分配結果
#超額倍數以最終發行額計

富途交易部高級分析師毛君豪回應本報查詢指，對於長者來說，將資金投放於穩健高息股是不錯選擇，皆因具穩定現金流、低風險和較高分紅，包括：

（1）中移動 （00941）在中國境內擁有最大的客戶基礎，並持續擴展其手機業務﹑流動互聯網業務及積極發展5G技術。股價從2020年的39元水平開始穩步向上，現時市盈率10倍左右，派息也達6.65厘，業務十分穩定之餘，兼有高增長5G概念，此股票絕對是一個好選擇。

（2）中電 （00002）集團在中港都擁有多個發電廠，並通過長期合同向不同地區的用戶提供電力資源，電力需求非常高。且積極開拓可再生能源市場，包括風能和太陽能等，業務也逐漸擴大。該股的股價由2019年2月1日97.4元回落，股價長線料有上望空間，現時買入派息也有5厘左右，加上業務勝在穩定。

（3）中海油 （00883）集團於內地和海外擁有多個石油和天然氣項目，需求穩定兼且高，疊加致力擴大其可再生能源業務，例如風能和太陽能等。截至昨天（14日）為止，股價相對大幅跑贏恒指35個百分點，不計最近一次派發特別股息，股息高達11厘，或可同時賺價賺息。

但公司存在風險包括全球能源需求下降、原油價格波動和環保法規的變化等。石油版塊比較適合風險胃納較高者。

（4）穩健派息的美股ETF：投資美股ETF隨時財息雙收，可參考美國最大券商之一嘉信理財（Schwab）美國紅利股ETF（美：SCHD），以及最大基金管理公司之一先鋒領航（Vanguard）旗下高股利收益ETF（美：VYM）。兩產品扣稅後仍有顯著派息，過往升幅亦可觀，適合風險胃納較高的長者作長線投資。

惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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