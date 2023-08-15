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【銀債2023】銀債向隅退款周五回籠 專家教長者4大財息兼收好出路（附銀債歷年分配結果表）
銀色債券將於明天（8月15日）公布分配結果，觀乎去年長者平均獲派15手（每手1萬元），最多分到21手；今年申請人數逾32.6萬人，凍資約721.8億元，皆創歷來新高。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部助理總經理梁美怡預計，申請20手或以下可獲全數派發。
此外，本周五（18日）涉資逾171.8億元的向隅退款將退還給申請人，富途（美：FUTU）的專家建議4大穩中求勝替代品，長者不妨趁閒資回籠前先做功課，為養老錢尋覓好出路。
銀債歷年認購及分配結果
|年份
|認購人數
|認購金額（億元）
|每人最多獲派手數
|平均每人獲發手數
|超額倍數（倍）#
|最終發行額（億元）
|2023年
|約32.6萬*
|約721.8
|明天才公布配發結果
|550
|2022年
|28.96萬
|624.62
|21手
|15手
|0.39
|450
|2021年
|25.68萬
|678.63
|14手
|11手
|1.26
|300
|2020年
|13.52萬
|432.24
|14手
|約14手
|1.88
|150
|2019年
|5.65萬
|79.18
|6手
|約6手
|1.63
|30
|2018年
|4.54萬
|62.21
|8手
|約8手
|1.07
|30
|2017年
|4.48萬
|41.83
|10手
|約10手
|0.39
|30
|2016年
|7.6萬
|89.31
|5手
|約5手
|1.98
|30
|*第8批銀債料於8月16日公布分配結果
|#超額倍數以最終發行額計
富途交易部高級分析師毛君豪回應本報查詢指，對於長者來說，將資金投放於穩健高息股是不錯選擇，皆因具穩定現金流、低風險和較高分紅，包括：
（1）中移動 （00941） ：在中國境內擁有最大的客戶基礎，並持續擴展其手機業務﹑流動互聯網業務及積極發展5G技術。股價從2020年的39元水平開始穩步向上，現時市盈率10倍左右，派息也達6.65厘，業務十分穩定之餘，兼有高增長5G概念，此股票絕對是一個好選擇。
（2）中電 （00002） ：集團在中港都擁有多個發電廠，並通過長期合同向不同地區的用戶提供電力資源，電力需求非常高。且積極開拓可再生能源市場，包括風能和太陽能等，業務也逐漸擴大。該股的股價由2019年2月1日97.4元回落，股價長線料有上望空間，現時買入派息也有5厘左右，加上業務勝在穩定。
（3）中海油 （00883） ：集團於內地和海外擁有多個石油和天然氣項目，需求穩定兼且高，疊加致力擴大其可再生能源業務，例如風能和太陽能等。截至昨天（14日）為止，股價相對大幅跑贏恒指35個百分點，不計最近一次派發特別股息，股息高達11厘，或可同時賺價賺息。
但公司存在風險包括全球能源需求下降、原油價格波動和環保法規的變化等。石油版塊比較適合風險胃納較高者。
（4）穩健派息的美股ETF：投資美股ETF隨時財息雙收，可參考美國最大券商之一嘉信理財（Schwab）美國紅利股ETF（美：SCHD），以及最大基金管理公司之一先鋒領航（Vanguard）旗下高股利收益ETF（美：VYM）。兩產品扣稅後仍有顯著派息，過往升幅亦可觀，適合風險胃納較高的長者作長線投資。
惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪