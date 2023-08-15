【銀債2023】銀債向隅退款周五回籠 專家教長者4大財息兼收好出路（附銀債歷年分配結果表）

▲ 明天銀債將公布配發結果

銀色債券將於明天（8月15日）公布分配結果，觀乎去年長者平均獲派15手（每手1萬元），最多分到21手；今年申請人數逾32.6萬人，凍資約721.8億元，皆創歷來新高。中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部助理總經理梁美怡預計，申請20手或以下可獲全數派發。

此外，本周五（18日）涉資逾171.8億元的向隅退款將退還給申請人，富途（美：FUTU）的專家建議4大穩中求勝替代品，長者不妨趁閒資回籠前先做功課，為養老錢尋覓好出路。

銀債歷年認購及分配結果

年份 認購人數 認購金額（億元） 每人最多獲派手數 平均每人獲發手數 超額倍數（倍）# 最終發行額（億元） 2023年 約32.6萬* 約721.8 明天才公布配發結果 550 2022年 28.96萬 624.62 21手 15手 0.39 450 2021年 25.68萬 678.63 14手 11手 1.26 300 2020年 13.52萬 432.24 14手 約14手 1.88 150 2019年 5.65萬 79.18 6手 約6手 1.63 30 2018年 4.54萬 62.21 8手 約8手 1.07 30 2017年 4.48萬 41.83 10手 約10手 0.39 30 2016年 7.6萬 89.31 5手 約5手 1.98 30 *第8批銀債料於8月16日公布分配結果 #超額倍數以最終發行額計

富途交易部高級分析師毛君豪回應本報查詢指，對於長者來說，將資金投放於穩健高息股是不錯選擇，皆因具穩定現金流、低風險和較高分紅，包括：

（1）中移動 （00941） ：在中國境內擁有最大的客戶基礎，並持續擴展其手機業務﹑流動互聯網業務及積極發展5G技術。股價從2020年的39元水平開始穩步向上，現時市盈率10倍左右，派息也達6.65厘，業務十分穩定之餘，兼有高增長5G概念，此股票絕對是一個好選擇。

（2）中電 （00002） ：集團在中港都擁有多個發電廠，並通過長期合同向不同地區的用戶提供電力資源，電力需求非常高。且積極開拓可再生能源市場，包括風能和太陽能等，業務也逐漸擴大。該股的股價由2019年2月1日97.4元回落，股價長線料有上望空間，現時買入派息也有5厘左右，加上業務勝在穩定。

（3）中海油 （00883） ：集團於內地和海外擁有多個石油和天然氣項目，需求穩定兼且高，疊加致力擴大其可再生能源業務，例如風能和太陽能等。截至昨天（14日）為止，股價相對大幅跑贏恒指35個百分點，不計最近一次派發特別股息，股息高達11厘，或可同時賺價賺息。

但公司存在風險包括全球能源需求下降、原油價格波動和環保法規的變化等。石油版塊比較適合風險胃納較高者。

（4）穩健派息的美股ETF：投資美股ETF隨時財息雙收，可參考美國最大券商之一嘉信理財（Schwab）美國紅利股ETF（美：SCHD），以及最大基金管理公司之一先鋒領航（Vanguard）旗下高股利收益ETF（美：VYM）。兩產品扣稅後仍有顯著派息，過往升幅亦可觀，適合風險胃納較高的長者作長線投資。

惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪