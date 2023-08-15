【高息股】越秀房託上半年 毎單位分派跌26%至5.4分人幣

越秀房託(00405) 公布上半年業績。上半年可分派收入按年下跌23%至2.6億元人民幣 ，同期向基金單位持有人分派每個基金單位5.4分人幣，較去年同期的7.3分人幣下跌26%。上半年房託物業整體出租率約為84%，當中以杭州維多利和廣州國金中心商場出租率較佳，分別達99.2%和98.1%。

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物業表現方面，核心項目國金中心優質租戶佔比提升2.9%。上半年重點挖掘內部優質租戶擴租需求，實現普洛斯、現代財險等知名企業擴租；同時成功引進外部高端專業服務業及金融業名企，包括交銀施羅德等企業，成交租金基本與市場持平。國金中心上半年重點租戶續租率 100%，順利續租法興銀行等知名租戶，平均續租期4年，續租租金提升2.7%。近年新收購的越秀金融大廈上半年完成約 2萬平方米續租，整體續租率高達 86.1%，其中重點租戶續租率94%，續租租金提升6%。

財務方面，上半年越秀房託的借貸總額約為219.2億元人民幣， 相當於房託總資產約48.2%，去年同期為 45.4%。在今年8月完成40億元人民幣銀行貸款償還境外銀行貸款後，借貸比率約為46.5%。

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