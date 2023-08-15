【Tesla減價】美國Tesla推出低價新款Model S、Model X　續航力較低

電動汽車領域的競爭持續加劇，Tesla在美國推出了兩款價格較低、續航里程較短的Model S和Model X車型，比普通車型便宜約1萬美元。新款的S和X標準系列版本預計在9月至10月期間交付，售價分別為78,490美元和88,490美元，比之前的最低成本型號便宜約10%。

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Model X低續航款售88,490美元起，而Model X為98,490美元起。較便宜的版本的續航里程為255英里至269英里，普通車型Model X的續航里程為330英里至348英里。

Model S低續航款起價為78,490美元，而Model S起價為88,490美元。較便宜的Model S版本續航里程為298英里至320英里。普通車型Model S的續航里程為375英里至405英里。

自去年底以來，Tesla已經降低了美國、中國內地和其他地區的價格，並推出各種措施來減少庫存，以抵禦競爭對手和不確定的經濟狀況，推出低成本車款是提高價格競爭力計劃的一部分。

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責任編輯：李智賢

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