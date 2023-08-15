  • 30°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla減價】美國Tesla推出低價新款Model S、Model X　續航力較低

商業 16:45 2023/08/15

分享：

分享：

電動汽車領域的競爭持續加劇，Tesla在美國推出了兩款價格較低、續航里程較短的Model S和Model X車型，比普通車型便宜約1萬美元。新款的S和X標準系列版本預計在9月至10月期間交付，售價分別為78,490美元和88,490美元，比之前的最低成本型號便宜約10%。

【暑熱警告】夏日炎炎不想工作？　9成上班族因酷熱天氣影響工作積極性

Model X低續航款售88,490美元起，而Model X為98,490美元起。較便宜的版本的續航里程為255英里至269英里，普通車型Model X的續航里程為330英里至348英里。

Model S低續航款起價為78,490美元，而Model S起價為88,490美元。較便宜的Model S版本續航里程為298英里至320英里。普通車型Model S的續航里程為375英里至405英里。

自去年底以來，Tesla已經降低了美國、中國內地和其他地區的價格，並推出各種措施來減少庫存，以抵禦競爭對手和不確定的經濟狀況，推出低成本車款是提高價格競爭力計劃的一部分。

【光伏能源】英國家庭新建太陽能電池板　同比激增62%

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】涼茶茶包變身禮品裝 營業額冀增2成
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日企花紅】日企平均發逾90萬日圓花紅　加幅遠低於去年
2023/08/14
【日企花紅】日企平均發逾90萬日圓花紅　加幅遠低於去年
【中小企挑戰】外國大碼未能設合亞洲人身形　本地XL衣飾吃香
今日
【中小企挑戰】外國大碼未能設合亞洲人身形　本地XL衣飾吃香
【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包　攻上班族及禮品市場
2023/08/14
【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包　攻上班族及禮品市場
【開心香港】科學園「開心香港」市集引10萬人感受創科熱潮
2023/08/12
【開心香港】科學園「開心香港」市集引10萬人感受創科熱潮

你可能感興趣

【日企花紅】日企平均發逾90萬日圓花紅　加幅遠低於去年
14:58 2023/08/14
【日企花紅】日企平均發逾90萬日圓花紅　加幅遠低於去年
【中小企挑戰】外國大碼未能設合亞洲人身形　本地XL衣飾吃香
今日 10:00
【中小企挑戰】外國大碼未能設合亞洲人身形　本地XL衣飾吃香
【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包　攻上班族及禮品市場
11:30 2023/08/14
【中小企挑戰】涼茶店推枝裝及茶包　攻上班族及禮品市場
電動車 汽車 Tesla 美國

下一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港餐飲】首季食肆總收益升81.7%　中式餐館收益升近127%
【香港餐飲】首季食肆總收益升81.7%　中式餐館收益升近127%
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
【父親節2023】吃飯、住宿　一文看清父親節優惠（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗
【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
【家居規劃】IKEA進駐港島東開設太古規劃及訂購中心
【生酮商機】生酮餐廳湧現爭逐商機　健身客：願月花3千購買
【生酮商機】生酮餐廳湧現爭逐商機　健身客：願月花3千購買
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款