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【業績│公用股】煤氣走低2%創逾七個月低　上半年純利升9%至36億元、息12仙　股息率5.6厘　集團將繼續多元拓展

股市 09:34 2023/08/16

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【業績│公用股】煤氣上半年純利升9%至36億元、息維持12仙　集團將繼續多元拓展

中華煤氣 （00003） 公布初步業績，上半年股東應佔稅後溢利上升9%至36.14億元，每股基本盈利19.4仙，營業額增加1.5%至286.03億元。煤氣派每股中期息12仙。煤氣主席李家傑及李家誠指，集團將繼續多元拓展，一方面深耕城市燃氣市場，建立更具韌性的業務模式，另一方面將積極拓展可再生能源項目，投入技術研究及新產品開發。

煤氣周三（16日）走低2%，報6.08元，創逾七個月低。不過，若以煤氣周二收報6.21元計，現價股息率已約5.6厘。

期內本港燃氣銷售總量為14,966百萬兆焦耳，較去年同期微升0.6%，其中工商業用氣受旅遊及餐飲業復蘇帶動增長較快，而爐具銷售量則較去年同期上升 4.2%。截至6月底，本港燃氣客戶數目為200.5萬戶，較去年底增加9,941戶。

內地燃氣銷售量約175億立方米

現時煤氣在內地29個省級地區經營天然氣上、中、下游城市燃氣、可再生能源、水務、環境等項目。其中，燃氣銷售量約175億立方米，較去年同期上升8.7%，期內燃氣客戶則增加至逾3,856萬戶，較去年同期增長7.1%。

可再生能源分布式光伏業務推展順利，已落實發展91個零碳智慧園區項目，累計簽約逾2.2吉瓦及併網逾1.12吉瓦的光伏裝機容量。

成立氣源業務板塊

期內，煤氣正式成立氣源業務板塊，打造專業團隊，在採購、輸配、儲氣三管齊下，全面提升集團氣源統籌和調度之能力，持續優化氣源結構，完善天然氣供應鏈，以保障供應和降低成本。集團拓展自營氣源以增加氣源靈活性，包括善用山西煤層氣液化項目、寧夏液化天然氣（「LNG」）項目、四川頁岩氣液化項目等非常規氣源；位於四川省威遠縣之應急調峰儲配基地，取得階段性進展，項目一期預計於今年8月底投產，而集團將分階段建設總計11萬立方米LNG儲罐及管網設施。

水務及環境業務方面，共有城市水務項目8個、餐廚及綠化垃圾處理項目5個，上半年總業務水量增長4.7%。集團於江蘇省常州市武進高新區之工業廢水處理項目，為當地工業企業提供污水處理服務，項目一期設計處理規模為每天3萬噸，預計今年底運營。

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編輯：陳韻妍

 

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