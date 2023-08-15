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【公關大娜移@iM網欄】大自然療癒 精神更健康

名人薈萃 16:37 2023/08/15

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前一陣子，筆者參加了山林療癒活動，與平時行山是截然不同的體驗，全程有兩名陪伴員相伴。當日活動未開始，天空先飄起毛毛細雨，但阻不了大夥兒的步伐，首先以靜觀來安定心神，然後漫步林蔭道上，陪伴員適時引導參加者打開眼、耳、口、鼻、手，去擁抱樹、踩泥地、行石春、聽風聲、摸樹皮、拾樹葉，讓五感變遲鈍的都市人，透過貼近大自然，釋放壓力。

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平  港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

120分鐘的歷程中，有參加者於分享中潸然淚下，壓抑多時的苦水在一班萍水相逢的人前，缺堤而瀉。原來很多陽光外表的𥚃面，藏著鬱結，見到浮木，就想抓住傾訴。

那次在山林樹影婆娑中，滿耳風吹鳥鳴的感官體驗，讓在下初嚐大自然療癒的力量。心理學家榮格說：「心情不好的時候，就去看看樹吧！或許一棵樹教給我們的東西，比一本書還多。」

早於183年前，德國建立全世界首座自然療養基地，目前已激增至350座。日本林野廳於1982年提出森林浴，主張在有殺菌力及獨特芳香味的森林中，打造健康的身體，此理念風靡全球。韓國政府2007年推行「促進人類健康的森林計劃」，還設定「森林福利促進法」。人類進化的基地，99%就在自然環境中，所以每周至少抽2個小時親近自然，周邊沒有鬱鬱蔥蔥的森林，走走附近公園的樹林亦具療效。

《國際環境健康研究雜誌》研究顯示，只要待在公園裏20分鐘，即使不做任何運動，已有助身心健康。綠色空間能為病患的生理和心理健康帶來益處，2018年蘇格蘭昔德蘭群島的十家醫院及診所允許醫生開出綠色處方，將戶外活動視作治療病患的一環。

那天在山林裏席地而坐，有位男士說，小時候爸媽整天工作，感覺很寂寞，曾試過去公園跟樹說話，試過抱着一棵樹哭了出來。陪伴師道：這是大地母親在回應一個缺愛的孩子。在自然中得着療癒，有助精神健康，社區機構應多舉辦這類實際的活動，比設立「乜乜隊」這種遠水更具效果。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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